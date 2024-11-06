汝阳金代摩崖石刻：石壁上的“巡查日志”

记者日前从汝阳县全国第四次文物普查办公室获悉，该县在全国第四次文物普查实地调查过程中新发现一处包含89个字和一个虎头画像的金代摩崖石刻，并确认其为该县现存唯一的金代摩崖石刻。其铭文或与古代官方对矿产资源的管控有关。

虎头画像

记者日前从汝阳县全国第四次文物普查办公室获悉，该县在全国第四次文物普查实地调查过程中新发现一处包含89个字和一个虎头画像的金代摩崖石刻，并确认其为该县现存唯一的金代摩崖石刻。其铭文或与古代官方对矿产资源的管控有关。

该石刻位于小店镇虎寨村白铁沟一处近乎垂直的石壁上，距沟底260余米，人迹罕至。石壁上竖排楷书字迹清晰工整，89个字分列10行，记录了从金代正隆二年(公元1157年)到明昌二年(公元1191年)的34年间，数批人六次进山的情况。完整铭文如下——

正隆二年(公元1157年)四月二十日六人上山。

大定二十四年(公元1184年)三月十六日一行四人。

大定二十七年(公元1187年)四月十五日一行五人，卫博士开山。

大定二十八年(公元1188年)四月二十五日一行十人。

大定二十九年(公元1189年)四月十九日一行六人。

明昌二年(公元1191年)四月一行六人。

“从文字记载来看，这处石刻应该是官府工作人员的‘巡查日志’。”汝阳县第四次全国文物普查工作队专家组成员褚建明介绍，矿产资源在古代被官方严格管控。石刻周边一带相传唐代就有官府采矿活动，至今仍留有古矿洞遗存，且自然村村名“白铁沟”也与矿产密切相关。据此推测，这些石刻是官府在冬去春来时派人进山巡查的工作记录，间隔不一的记录表明金代官府对虎寨村矿产开采实施了长期监管。

值得注意的是，在石刻右下方约2米处，有一幅阴刻虎头画像。该画像高0.3米、宽0.45米，以深2毫米至5毫米的线条勾勒出威仪虎面。“这并非简单装饰。”褚建明解释，结合行政村名“虎寨村”及《汝阳县志》中当地向朝廷进贡虎皮的记载推测，古时这一带群山应有野生虎栖息。虎头石刻既是威慑猎虎行为的禁令标志，也警示路人此处有虎患。

汝阳县全国第四次文物普查办公室负责人表示，摩崖石刻是古人重要的记事方式，具有丰富历史内涵和史料价值。自2024年7月发布文物线索征集公告后，普查队根据村民提供的线索发现了这处金代摩崖石刻。同年12月，队员们冒着严寒完成实地调查，确认其为汝阳县现存唯一的金代摩崖石刻。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）