牡丹要走，嫁妆也要带走（细品《国色芳华》）

何惟芳(小名牡丹)坚持和离，还有一个重要原因：她要带走嫁妆。

何惟芳(小名牡丹)坚持和离，还有一个重要原因：她要带走嫁妆。婆婆说：“别的也就罢了，只是这牡丹花……只不过是一些花花草草，别太计较了吧！”别说名品牡丹价值连城，就算只是花花草草，那也是母亲留给牡丹的念想，哪有不计较的道理？

妻子拿出嫁妆，供元载读书

唐宋时期，女子支配嫁妆的权利是受法律保护的。故而在电视剧《国色芳华》中，刘家挪用、变卖何惟芳的嫁妆，都是偷偷摸摸地做。

《唐律疏议》中有这么一条：“妻家所得之财，不在分限。”意思是妻子的嫁妆不会被放在家族共同财产内，兄弟分家时，不能动用妻子的嫁妆。

唐代《云溪友议》中记载了这么个事儿，宰相元载在入仕前是个贫寒的书生，但他人穷志不短，“好属文，性敏惠，博览子史，尤学道书”，后来娶了名门之女王韫秀。唐朝有些男子，因贫穷等原因，婚后长期居住在岳父母家，但不一定是入赘，元载算一个。他在岳父母家受尽亲戚们的冷眼，妻子不堪忍受：“何不增学？妾有奁幌资装，尽为纸墨之费。”大意是说：“夫君，咱不在这儿受气了！你把我这些金银首饰都拿去变卖，换成笔墨纸砚好好读书！”由此可见，王韫秀的嫁妆，如果她不主动拿出来，元载是不能碰的。

妻子的嫁妆，婚内由妻子支配，若是夫妻和离，嫁妆自然也要由妻子带走，但如果妻子亡故，嫁妆又该如何处理？是不是也要给妻子的娘家送回去？在电视剧中，何惟芳争取到和离后，她的公公派人杀她，婆婆不忍心，但公公表示，刘家需要这些钱财，不能让她带走嫁妆。

原来，律法规定：“妻虽亡没，所有资财及奴婢，妻家并不得追理。”也就是说，一旦妻子亡故，其嫁妆就由妻子的私有财产成为丈夫的财产，其娘家不能过问。

不付赡养费，李元素丢官

唐代夫妻和离，男方不仅要返还嫁妆，还要给赡养费。

在一份敦煌出土的唐代放妻书中有这样的内容：“缘业不遂，见此分离。聚会二亲，……所有物色书之。……三年衣粮，便献柔仪。伏愿娘子千秋万岁。”意思是说，既已缘尽于此，不如各自成全。今日请来双方高堂作证，将家产明细逐件写清，并给妻子三年衣粮。

不付赡养费，就把妻子草草打发掉的情况必然不少，但如果女方娘家实力雄厚，就得另说了。

据《旧唐书·李元素传》记载，御史大夫李元素以出妻免官，便缘起不付赡养费。

李元素的第二任妻子王氏，出身琅琊王氏，是武则天时宰相王方庆的孙女，性子十分柔弱。李元素还是郎官时，求娶王氏，对其礼敬尊重。官位显达后，他便沉迷仆妾美色，逐渐冷落发妻。后来他病重时神志昏聩，听信身边人挑唆，竟写下休书将王氏逐出家门，只草草打发了些微薄财物。

王氏族人愤然上告。皇帝下诏斥责李元素，并表示：“如此治家无道之人，理当严惩。即刻罢免官职，勒令补足王氏钱财，总计应满五千贯。”李元素为官虽得朝廷器重，但这件因薄情引发的官司，成了他宦海生涯中抹不去的污点。

攒够嫁妆，还要选对郎君

何惟芳是个聪明人，知道如何增加胜算，甚至提前准备好了嫁妆清单和放妻书。在南宋洪迈所著的《夷坚志》中，也有一位聪明女子。她的丈夫王八郎是个富商，出去做生意时迷上一个青楼女子，回家就闹着要休妻。

结婚二十余年，妻子生育四个女儿，三个已嫁人，最小的才几岁大。她心知不能立刻就走，于是好言相劝，稳住王八郎，然后趁其外出，卖光家中器物，将所得银钱全藏起来。

王八郎回来一看，家徒四壁，气得当场要离婚。妻子这时已有底气，扯着王八郎的袖子就去县衙。县令是个明白人，听罢原委，作出判决：财产对半分，女儿归母亲。这个女儿成年时，母亲竟攒下“十万缗”嫁妆为她撑腰。

攒够嫁妆，还要选对郎君，小心遇到骗子！据《续资治通鉴长编》载，大中祥符七年(公元1014年)正月，宋真宗下诏曰：“不逞之民娶妻，绐(dài，骗)取其财而亡(逃跑)，妻不能自给者，自今即许改适。”原来，当时汴京城里出了一起恶性骗婚案——拜堂才十天，新郎官就卷走嫁妆人间蒸发，导致新娘子饥寒交迫。按照《宋刑统》规定，丈夫失踪满六年，妻子方能改嫁。可这女子被骗得精光，六个月也撑不下去，于是她选择报官。这样的事情可能不止一起，引起朝廷重视，宋真宗下了一道暖心诏书：“今后凡是遇到无赖骗子娶妻后卷走嫁妆跑路、导致妻子活不下去的情况，官府立刻准许女子改嫁！”诏书一公布，汴京街头哭红眼睛的新娘子们终于露出了笑容。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）