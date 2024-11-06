2024年是市十六届人大常委会履职的第二年。本届人大常委会产生后，在党中央集中统一领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极探索市县人大工作规律，研究提出并践行落实“四个满意”工作目标、“四个六”总体要求，创新求效、锐意进取，各项工作持续走在全省人大系统前列。两年来，市人大常委会谋划推进人大工作高质量发展创新举措88项，坚持“小切口”立法，创新开展“监督质效提升年”活动，全方位保障代表充分履职，创新开展新闻宣传工作，以改革精神推进“四个机关”建设，为人大工作高质量发展提供有力保障。

洛阳市人民代表大会常务委员会工作报告（摘要）

——2025年2月10日在洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议上

洛阳市人大常委会主任 李保国

2024年主要工作

2024年是市十六届人大常委会履职的第二年。本届人大常委会产生后，在党中央集中统一领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极探索市县人大工作规律，研究提出并践行落实“四个满意”工作目标、“四个六”总体要求，创新求效、锐意进取，各项工作持续走在全省人大系统前列。两年来，市人大常委会谋划推进人大工作高质量发展创新举措88项，坚持“小切口”立法，创新开展“监督质效提升年”活动，全方位保障代表充分履职，创新开展新闻宣传工作，以改革精神推进“四个机关”建设，为人大工作高质量发展提供有力保障。

一、坚定不移落实党的全面领导

我们始终坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为做好人大工作的根本遵循，严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神、《论坚持和完善人民代表大会制度》等，努力做到学思用贯通、知信行统一，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。

我们始终坚持做到对党绝对忠诚，在2023年制定向市委请示报告制度的基础上，2024年又建立请示、报告、报备“三项清单”，向市委请示报告67次。充分发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作用，确保各项任务落地见效。积极配合做好省委巡视工作，制定并落实整改措施24条。全面落实意识形态工作责任制，筑牢意识形态安全防线。

我们始终坚持市委有部署、人大有行动，聚焦党委定的大事、政府干的要事、群众盼的急事，履职尽责服务大局、千方百计为民谋利。依法任免国家机关工作人员100人次，顺利实现把党的意志转化为人民意志。人大工作向中心聚焦、往创新拓展、为大局出力，取得新的成效、实现新的突破。

二、坚定不移服务保障中心大局

聚焦优质存量企业做增量，专项调研报告获省人大优秀调研成果奖，市委主要领导批示肯定。开展科技创新专项监督，促进新质生产力加快发展，助力洛阳现代化产业体系建设。

聚焦民营经济高质量发展，我们联动县区人大开展专项监督，督促搭建民间资本推介项目平台、加快清理拖欠企业账款，助推兑现奖补资金3780万元、惠及企业240余家。

聚焦优化营商环境，2024年扭住排名靠后的部分县区和评价得分较低事项，督促解决重处罚轻指导、帮扶政策不够精准等97个问题，推动120个“高频事项”实现“跨省通办”。开展文物部门支持地方经济发展专项监督，得到市委主要领导批示肯定。落实市委建设青年友好型城市决策部署，出台《关于加快推进青年发展型城市建设的决定》，助力营造青年来洛创业创新的浓厚氛围，受到共青团中央点赞。

聚焦新文旅产业发展，我们深入落实市委打造“洛阳味道”部署要求，2024年锚定“引领高品质生活、带动新文旅发展、启发思维理念转变”的目标，引领各县区做活“舌尖经济”，传承千年、推陈出新的新派水席得到省内外客人广泛赞誉。积极弘扬厚重的历史文化，制定《洛阳市关林保护条例》，助力关圣文化史迹申遗，《人民日报》刊发报道；开展隋唐洛阳城遗址保护条例执法检查，推动文化资源优势转化为旅游经济发展优势。持续擦亮洛阳牡丹城市名片，开展牡丹保护与发展条例执法检查，助力打造世界级旅游目的地。

聚焦黄河流域生态保护和高质量发展，我们围绕筑牢水生态保护法治屏障，制定《洛阳市伊洛河保护条例》，修改《洛阳市水资源条例》《洛阳市节约用水条例》等法规。围绕守护洛阳“母亲河”，我们全流域踏勘伊河、洛河生态，督促解决责任落实不到位、管护机制不健全、农村污水处理设施运行不正常等问题323个。围绕保护古树名木“绿色瑰宝”，督促落实保护责任虚化、保护措施不实、保障资金不力等问题，救治复壮304棵，得到市委主要领导批示肯定。

我们依法审查批准财政预决算、预算调整方案，督促解决问题80余个。开展《关于服务保障驻洛部队的决定》专项检查，推动建立军地互提需求、互办实事“双清单”制度。加强规范性文件备案审查工作，全省首创制定规范性文件备案与审查程序规定。