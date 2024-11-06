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过年天气晴好！洛阳市气象局发布春节天气预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.25 10:13
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　　刚刚，洛阳市气象局发布春节天气预报。

　　根据最新气象资料分析，春节假日前，洛阳市有雨雪大风寒潮低温天气；春节假日前期，洛阳市以晴好天气为主，气温回升；春节假日中期，受短波槽影响云系较多，有弱降水；春节假日后期，转为晴好天气。

　　具体预报如下：

　　1月25日(腊月二十六)：中雪转多云，东北风3级，夜里转西北风4级到5级，阵风7级～9级，气温-2℃～0℃。

　　1月26日(腊月二十七)：多云转晴天，西北风5级左右，阵风7～9级，气温-6℃～1℃。

　　1月27日(腊月二十八)：晴天间多云，西北风4级左右，气温-8℃～0℃，高海拔山区-10℃～-15℃。

　　1月28日(除夕)：晴天间多云，气温-9℃～2℃。

　　1月29日(初一)：晴天到多云，气温-8℃～4℃。

　　1月30日(初二)：多云到阴天，局部有小雨或零星小雨，气温-7℃～4℃。

　　1月31日(初三)：阴天，部分地区有小雨，气温-3℃～2℃。

　　2月1日(初四)：多云，气温-9℃～1℃。

　　2月2日(初五)：多云转阴天，西北风4级～5级，气温-9℃～4℃。

　　2月3日(初六)：晴天间多云，气温-8℃～9℃。

　　2月4日(初七)：晴天间多云，气温-9℃～0℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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