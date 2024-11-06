严控烟花燃放 提升城市亮化 确保群众度过祥和安全新春佳节

近日，副市长李新红带领有关部门负责同志，对我市主城区重点区域烟花爆竹禁燃禁放及城市亮化情况进行督导检查。

近日，副市长李新红带领有关部门负责同志，对我市主城区重点区域烟花爆竹禁燃禁放及城市亮化情况进行督导检查。 近日，副市长李新红带领有关部门负责同志，对我市主城区重点区域烟花爆竹禁燃禁放及城市亮化情况进行督导检查。 李新红一行先后前往洛龙区体育广场，涧西区联盟路、安徽路，西工区英才实验小学、体育场路，老城区中州路、洛邑古城，瀍河区河南林业职业学院等处，实地走访检查主城区烟花爆竹禁限放规定执行情况，并对沿线城市亮化工作提出要求。 李新红强调，各级各部门要切实提升站位，引导群众遵守烟花爆竹禁限放规定，依法打击违规生产、销售、燃放烟花爆竹行为，确保群众过一个祥和、安全的新春佳节，确保空气质量持续好转。要用心做好春节期间城市亮化工作，突出文化内涵，展示洛阳风采，形成高密度、多层次、立体化景观效果，让城市靓起来、年味浓起来，增添春节喜庆气氛，丰富群众文化生活，让百姓过上幸福年。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍)