气温将下降10℃以上！洛阳市气象台发布寒潮蓝色预警

洛阳市气象台2025年1月25日8时48分发布寒潮蓝色预警信号：预计未来48小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区最低气温将要下降10℃以上，27日和28日最低气温将达零下8℃左右，陆地平均风力可达5级以上，请注意防范。
洛阳市气象台2025年1月25日8时48分发布寒潮蓝色预警信号：预计未来48小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区最低气温将要下降10℃以上，27日和28日最低气温将达零下8℃左右，陆地平均风力可达5级以上，请注意防范。
洛阳市气象台2025年1月25日8时48分发布寒潮蓝色预警信号：预计未来48小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区最低气温将要下降10℃以上，27日和28日最低气温将达零下8℃左右，陆地平均风力可达5级以上，请注意防范。
防御指南：
1.政府及相关部门应按照职责做好防寒潮准备工作。
2.农、林、养殖业应做好作物、树木与牲畜防冻害准备。
3.有关部门应视情况调节居民供暖，燃煤取暖用户需注意防范一氧化碳中毒。
4.有关单位和居民应注意防风，关好门窗，加固室外搭建物。
5.个人应注意添衣保暖，老弱病人，特别是心血管病人、哮喘病人等对气温变化敏感的人群应减少外出。
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