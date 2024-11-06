致以诚挚问候 献上新春祝福

新春佳节即将来临，23日至昨日，市政协主席孙延文看望慰问老同志和专家学者，感谢他们为洛阳经济社会发展作出的重要贡献，向他们致以诚挚问候和节日祝福。

新春佳节即将来临，23日至昨日，市政协主席孙延文看望慰问老同志和专家学者，感谢他们为洛阳经济社会发展作出的重要贡献，向他们致以诚挚问候和节日祝福。

孙延文分别看望慰问了潘汉平、李传安、杨炳旭、宋克耀、石海钦、李富恩、安石柱、朱美荣，关切地询问他们的身体状况和生活情况，祝愿他们身体健康、阖家幸福、万事如意。孙延文表示，过去一年，市政协坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，以协商民主助推改革发展稳定，以为民初心回应群众重大关切，以凝心聚力共绘重振辉煌画卷，各项工作取得新进展、新成效。这些成绩的取得，离不开老同志打下的坚实基础、作出的重要贡献。希望各位老同志一如既往关心支持洛阳发展，多提宝贵意见，为现代化洛阳建设再作贡献。老干部是党和国家的宝贵财富，有关部门要用心用情做好服务保障工作，让老同志安享幸福晚年。

孙延文还看望慰问了中原企业家领军人才、中航光电科技股份有限公司董事长郭泽义，国家高层次人才特殊支持计划青年拔尖人才、中国一拖技术中心主任助理刘孟楠。孙延文详细询问专家工作生活情况，了解企业生产经营、科技研发等情况，感谢他们为洛阳发展作出的积极贡献。孙延文表示，人才是第一资源。希望各位专家学者坚定信心、扎根洛阳，发挥优势和特长，持续创造新的业绩，为我市经济社会发展再立新功。洛阳将持续优化政策供给，做好服务保障工作，营造更加优良的科研环境、创业环境、生活环境，为专家人才干事创业搭建好平台。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 冯波)