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用心用情做好服务保障 汇聚接续发展智慧力量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.25 09:05
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　　日前，市人大常委会主任李保国看望慰问老同志和专家学者，向他们致以节日问候和新春祝福。

　　李保国先后到退休老同志何泽民、苏立樾家中，详细询问他们的身体状况和生活情况，对他们为洛阳经济社会发展的辛勤付出和重要贡献表示衷心感谢。李保国说，老同志是党和国家的宝贵财富，希望老同志们保重身体，继续发挥优势和余热，一如既往关心支持我市经济社会发展，积极为人大工作建言献策。有关部门要持续用心用情用力做好服务保障，多为老同志办实事、解难题，努力让老同志安享幸福晚年。

　　在河南科技大学第一附属医院，李保国与正在坐诊的退休老同志邓同美亲切交谈，对他在耄耋之年依然奋战在医疗卫生事业一线表示赞许，与他交流讨论人大监督推动全民健康“治未病”工作开展情况。李保国强调，要时刻把群众冷暖放在心上，聚焦群众急难愁盼，充分发挥人大职能作用，着力推动解决好群众关心关注的教育、医疗、养老等民生难题，不断增强群众获得感幸福感安全感。

　　在洛阳轴承研究所有限公司，李保国走访慰问了总工程师李文超，向他致以新春祝福，并详细了解他的工作生活情况及公司经营发展状况，对他为洛阳经济社会高质量发展作出的贡献表示感谢，希望他继续坚持创新引领，抢抓发展机遇，在精密轴承研发及应用领域不断取得新突破，为推进现代化洛阳建设重振洛阳辉煌作出更大贡献。李保国强调，相关部门要把人才工作摆在更加突出位置，精准问计问需，用心服务保障，让各类人才顺心工作、安心发展、舒心生活，不断汇聚现代化洛阳建设磅礴力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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