昨日，市十六届人大常委会举行第十八次会议。市人大常委会主任李保国主持会议。

昨日，市十六届人大常委会举行第十八次会议。市人大常委会主任李保国主持会议。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话精神，认真学习了省委书记刘宁在省十四届人大三次会议闭幕会上的讲话精神及市委重要会议精神。会议听取审议并表决通过了关于召开洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议的决定，洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议主席团和秘书长建议名单、会议议案审查委员会建议名单、会议列席人员名单，关于市十六届人大代表出缺和补选情况的代表资格审查报告，关于接受刁国泰同志辞去洛阳市人大常委会委员职务的决定等。会议表决通过了人事任免事项。

会议强调，要深入学习贯彻落实省十四届人大三次会议精神，准确把握省委部署和对洛阳发展的要求，认真贯彻市委决策部署，充分发挥人大职能优势，着力在全市大局中展现人大新担当新作为。要全力做好市十六届人大三次会议筹备工作，统筹协调各方力量，细化议程安排，严明各项纪律要求，确保会议圆满召开。要深度谋划重点工作，压紧压实责任，统筹推动人大立法、监督、代表、新闻宣传、自身建设等各项工作创新出彩，用人大工作实际成效践行使命担当，以时不我待的紧迫感、勇于担当的责任感、不负人民的使命感开创全市人大工作新局面。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)