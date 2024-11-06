洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

市十六届人大常委会举行第十八次会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.25 08:37
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　昨日，市十六届人大常委会举行第十八次会议。市人大常委会主任李保国主持会议。

　　会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话精神，认真学习了省委书记刘宁在省十四届人大三次会议闭幕会上的讲话精神及市委重要会议精神。会议听取审议并表决通过了关于召开洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议的决定，洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议主席团和秘书长建议名单、会议议案审查委员会建议名单、会议列席人员名单，关于市十六届人大代表出缺和补选情况的代表资格审查报告，关于接受刁国泰同志辞去洛阳市人大常委会委员职务的决定等。会议表决通过了人事任免事项。

　　会议强调，要深入学习贯彻落实省十四届人大三次会议精神，准确把握省委部署和对洛阳发展的要求，认真贯彻市委决策部署，充分发挥人大职能优势，着力在全市大局中展现人大新担当新作为。要全力做好市十六届人大三次会议筹备工作，统筹协调各方力量，细化议程安排，严明各项纪律要求，确保会议圆满召开。要深度谋划重点工作，压紧压实责任，统筹推动人大立法、监督、代表、新闻宣传、自身建设等各项工作创新出彩，用人大工作实际成效践行使命担当，以时不我待的紧迫感、勇于担当的责任感、不负人民的使命感开创全市人大工作新局面。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
    益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
    益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
        益生菌可以改善肠道健康，选择性的杀死肠道的致病菌，调节肠道菌群失调，对提升代谢有一定的帮助，但并不能...
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
  • ·健康快讯：河科大二附院获评“2024年度卓越科普奖”
  • ·维生素C能防治感冒？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳公布最新人事任免
  • 洛阳主要商圈的品牌手机体验店已...
  • 今夜到明天，洛阳将迎中到大雪，...
  • 洛阳境内高速禁止这些车辆上站
  • 成功封顶！洛阳新能源产业发展再...
  • 春节期间 洛阳全民健身中心各场馆...
  • 放映时间表来了！洛阳市总工会举...
  • 24日、25日 ，老君山景区限流！
  • 银装素裹！雪后洛城美如画
  • “硬核”宠客！春节期间洛阳2.6万...
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    新春灯展

    老城走走看看

    洛阳下雪啦

    河边的写意
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605