徐衣显主持召开市政府第40次常务会议

昨日，市长徐衣显主持召开市政府第40次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话重要指示重要文章等精神，传达学习省两会精神及全省拼抢一季度、实现“开门红”动员部署会议精神，研究我市贯彻落实举措和自贸区综保区改革、平台经济发展等工作。

市政府第40次常务会议要求

锚定“首季开门红”全力拼抢经济挑大梁

聚焦“四高四争先”加快现代化洛阳建设

昨日，市长徐衣显主持召开市政府第40次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话重要指示重要文章等精神，传达学习省两会精神及全省拼抢一季度、实现“开门红”动员部署会议精神，研究我市贯彻落实举措和自贸区综保区改革、平台经济发展等工作。

会议传达学习了习近平总书记在二十届中央纪委四次全会上讲话精神等。徐衣显强调，要准确把握新时代新征程全面从严治党的新要求，坚决扛起政府党组管党治党政治责任，巩固深化党纪学习教育成果，深化整治群众身边不正之风和腐败问题，完善落实整治形式主义为基层减负长效机制，把全面从严治党的要求落实到政府工作全过程各方面。要时刻牢记习近平总书记“让黄河成为造福人民的幸福河”的殷殷嘱托，贯彻落实全面推动黄河流域生态保护和高质量发展的意见，牢牢把握重在保护、要在治理的战略要求，认真落实省委省政府部署要求，精准谋划新安提黄灌区改扩建等重点项目，着力在筑牢黄河安澜“洛阳防线”、打造幸福河湖“洛阳样板”、讲好黄河文化“洛阳故事”、扛起推动高质量发展“洛阳担当”上取得新成效。

会议传达学习了省两会精神及全省拼抢一季度、实现“开门红”动员部署会议精神等，研究贯彻落实意见。徐衣显强调，各级各部门要深学细悟、把牢遵循。把习近平总书记对河南工作的重要论述作为政府工作的根本遵循，精准把握省委省政府目标要求和重点任务，聚焦“四高四争先”，把学习成效转化为洛阳高质量发展的丰硕成果。要吃透政策、抢抓机遇。抢抓一季度资金下达、项目启动的重要时点，把准政策取向，积极对接争取，抢占发展先机。要锚定目标、冲刺争先。立足一季度“开门红”，锚定“三个高于”目标，拉满首季弓、射准主动箭，市县联动一盘棋，齐抓共进聚合力。要干字当头、实字为要。围绕项目攻坚、助企帮扶、消费扩容、产业发展、城市提质、乡村振兴等重点工作，扣紧责任链条，完善工作闭环，务求实干实效。要防化风险、守牢底线。抓实抓细安全生产、基层“三保”等工作，全力维护社会大局和谐稳定。徐衣显还对春节期间值班值守、安全生产、民生保障、廉洁纪律等工作作了部署。

会议研究了自贸区综保区综合改革工作。徐衣显强调，要大力实施自贸区提升战略，坚持政府引导、市场运作，抢抓机遇、攻坚克难，优化管理架构，创新投资建设运营管理模式，破除障碍壁垒，为扩大高水平开放增添动力活力。

会议研究了平台经济创新发展工作。徐衣显强调，要深度研究平台经济的特征和规律，聚焦细分领域，找准发展定位，优化营商环境，营造良好生态，着力打造区域重要的平台经济发展新高地。

会议还研究了外事联动发展、政府记功嘉奖、区划优化调整等工作。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹)