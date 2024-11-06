昨日，市政府党组召开理论学习中心组(扩大)专题学习研讨，深入学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述和在中央政治局民主生活会上的重要讲话精神，认真落实党中央、省委、市委关于开好民主生活会的部署要求，巩固深化党纪学习教育成果，交流思想、深化认识、凝聚共识，为高质量开好民主生活会做好思想准备。市政府党组书记、市长徐衣显主持会议并讲话。

徐衣显主持召开市政府党组理论学习中心组（扩大）专题学习研讨

遵规守纪作表率永葆清正廉洁本色

凝心铸魂勇担当全面忠诚履职尽责

昨日，市政府党组召开理论学习中心组(扩大)专题学习研讨，深入学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述和在中央政治局民主生活会上的重要讲话精神，认真落实党中央、省委、市委关于开好民主生活会的部署要求，巩固深化党纪学习教育成果，交流思想、深化认识、凝聚共识，为高质量开好民主生活会做好思想准备。市政府党组书记、市长徐衣显主持会议并讲话。

会前，市政府党组成员围绕学习主题认真开展了自学。会上，大家结合思想和工作实际进行交流发言。徐衣显指出，深化理论武装，凝聚思想共识，是高质量开好民主生活会的首要环节和基础工作，各党组成员要认真系统全面学习领悟习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，将严明政治纪律、严守政治规矩放在首位，更好地把学习成果转化为推动现代化洛阳建设的实际成效。要坚定看齐紧跟，把牢政治方向。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，高质量落实“第一议题”制度和集体学习制度，深刻领会“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、提升“政治三力”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到学思用贯通、知信行合一，为全市政府系统带好头、作示范。要严守纪律规矩，发挥表率作用。准确把握新时代党的纪律建设的形势任务和阶段性特征，持续强化思想自觉、政治自觉、行动自觉，坚持依法决策依法履职，自觉接受人民监督，科学运用巡视巡察和审计监督成果，筑牢思想防线，坚守纪法底线，以政府党组“关键少数”带动政府系统“绝大多数”，推动党的纪律建设不断走深走实。要坚持问题导向，深入查摆剖析。紧扣民主生活会主题，对照“六项纪律”，围绕“四个带头”，认真查摆问题，深入剖析原因，广泛征求意见，定实整改方案，高标准高质量筹备好民主生活会，做深做实以案促改、以案促治，把会议成果转化为推动发展、造福群众的务实举措。要主动担当作为，全面履职尽责。牢固树立和践行正确政绩观，聚焦“四高四争先”，聚力高质量发展首要任务，更加注重抢抓政策机遇，更加注重统筹产业发展与改革创新，更加注重提振消费和提高投资效益，更加注重稳定企业生产经营、促进群众就业增收和防范化解重大风险，抓紧抓实一季度“开门红”工作，推动经济发展持续向好向新向优。要扛牢主体责任，务实勤廉高效。坚决扛牢全面从严治党主体责任，带头落实管党治党政治责任，更好履行“一岗双责”，持续纠治“四风”，克服形式主义、官僚主义，厉行勤俭节约，永葆清正廉洁政治本色。坚持在遵规守纪中干字当头、奋发有为、攻坚克难，确保党中央国务院重大决策、省委省政府和市委市政府各项部署落到实处。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹)