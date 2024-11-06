更多高档海鲜进入洛阳百姓“春节餐桌”

23日一早，听闻孙子一家中午要回来吃饭，家住洛阳市涧西区联盟路附近65岁的吴春玲挎着保温袋匆匆出了门，直奔南昌路一大型超市。

23日一早，听闻孙子一家中午要回来吃饭，家住洛阳市涧西区联盟路附近65岁的吴春玲挎着保温袋匆匆出了门，直奔南昌路一大型超市。

“孙子就爱吃海鲜，今天多买点儿海鲜！”走进超市的海鲜区，皮皮虾、螃蟹、鲍鱼、贝类、澳洲龙虾等琳琅满目的各类水产品让吴春玲挑花了眼，最后选定了一条鲈鱼、两斤花螺和10只生蚝。

拿着称重完成的海鲜走到海鲜免费加工区，在付完款之后，吴春玲按照孙子的口味依次选择加工方式，静待清蒸鲈鱼、爆炒花螺和蒜蓉生蚝三道美味出炉。

在吴春玲看来，百姓年夜饭餐桌的菜色越来越多，也浓缩反映了人们生活水平的不断提升。在她的记忆中，从前春节，家家户户能买些鱼和虾就已是奢侈，那时候，活虾都很少，多数人只能买到冷冻的虾仁，“过年吃一盘虾仁玉米是很多孩子的愿望”。而现在，在海鲜市场上，单是活虾这一个品类，就有对虾、基围虾、皮皮虾、南美白虾、阿根廷红虾等十多个品种。

“去年过年我买过波士顿龙虾，今年等到年根儿了，我还要买只帝王蟹。”吴春玲说，这样的年夜饭菜色，是从前的她“想都不敢想的”，而如今甭管离海多远，各类新鲜的海鲜购买便利，再也不用发愁没啥可做的，“孩子们都喜欢吃海鲜，春节的饭桌上摆上这些‘大家伙’，感觉特别有年味儿。”