洛阳市已申报“幸福家园”村社互助项目552个

记者日前从市慈善联合总会获悉，2024年洛阳“幸福家园”示范推广行动取得明显进展，全市申报“幸福家园”村社互助项目并参与网络募捐活动的村(社区)共552个，线上筹集善款824.14万元。

记者日前从市慈善联合总会获悉，2024年洛阳“幸福家园”示范推广行动取得明显进展，全市申报“幸福家园”村社互助项目并参与网络募捐活动的村(社区)共552个，线上筹集善款824.14万元。

自2024年4月起，市慈善联合总会在全市开展“幸福家园”示范推广行动，以助困难群众、助急难、助老、助残、助学、助医和突发重大灾难疫情应急救助为主线，设立慈善项目。自行动开展以来，全市各县区深入发动，从选项立项、筹款动员、项目实施等关键环节入手，不断加大项目推进力度，涌现出了洛宁县、汝阳县、栾川县、新安县、偃师区等一批组织有力、亮点突出的“幸福家园”示范项目先行县区，在助力乡村振兴、强化基层治理、造福群众等方面成效显著。

洛宁县建立县、乡、村三级慈善工作网络，在全县18个乡镇建立乡镇慈善分会，在269个行政村建立了慈善工作站。汝阳县13个乡镇和县直9大系统(部门)建立了慈善工作站，在全县11个“幸福家园”示范村(社区)开展慈善实践站试点工作。栾川县出台助力五级四类养老服务体系建设方案，一期投入85万元，集中建设养老服务中心、集中养老点、小型助餐点等特色民生项目。

市慈善联合总会相关负责人表示，新的一年，将加快项目进度，精准谋划慈善项目，严格落实闭环管理，以看得见、摸得着的民生实事，凸显“幸福家园”项目的慈善公信力、品牌影响力。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 王琰 李晓瑜)