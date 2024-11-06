洛阳上线仅5天，火了！快来报名吧

日前，洛阳开展“洛YOUNG小店”品牌扶持计划，将助力一批主理人小店和特色小店发展，提升城市调性，激发消费活力。活动上线5天以来，已经报名200多家，在洛阳市各县区掀起巨大的热潮。目前首批小店报名时间即将截止，请大家继续踊跃报名！

日前，洛阳开展“洛YOUNG小店”品牌扶持计划，将助力一批主理人小店和特色小店发展，提升城市调性，激发消费活力。活动上线5天以来，已经报名200多家，在洛阳市各县区掀起巨大的热潮。目前首批小店报名时间即将截止，请大家继续踊跃报名！

2025年洛阳文旅“洛YOUNG小店”品牌扶持活动由洛阳市委宣传部、市委网信办、市文广旅局、市财政局、市商务局、团市委指导，洛阳文旅集团主办，洛阳广播电视台、洛阳日报社支持开展。这项活动不仅为众多小店主和商家提供了前所未有的发展机遇，更是点燃了无数人的创业梦想。

该活动旨在聚焦提升“1+3”高品质古都文化体验区建设，鼓励支持“小店经济”“主理人经济”等新兴经济形态快速发展，培育打造新业态新场景，提升城市调性，满足品质化、时尚化、个性化需求，促进年轻化消费，助力洛阳建设成为有南方城市感觉的北方城市、有烟火气的千年古都、有小资情调的品质城市。

春节期间，“洛YOUNG小店”将携手“一码游洛阳”平台，为广大消费者送上一份大大的惊喜：消费券福利即将来袭！消费者领券后到店消费时可抵扣使用，而店主加入“洛YOUNG小店”后，平台将通过线上线下的多渠道推广，为每个参与者提供了海量曝光机会，为小店吸引更多顾客光顾。

同时，未来也将定期组织专家讲座以及涵盖市场营销、客户服务等培训课程，为小店主们提供从店铺运营到市场营销的一站式指导，帮助在竞争激烈的市场中脱颖而出！除此，平台还将结合本次活动编制“洛YOUNG小店”电子地图和旅游攻略，通过“一码游洛阳”智慧旅游服务平台以及抖音、小红书等渠道进行推广，实现一键触达。

消费者将通过地图实现消费券福利领取、线上线下产品订购、到店打卡消费、收获小店与洛阳旅行结合攻略等等，敬请期待！

报名方式：

方法一：

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方法二：

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温馨提示：

1.报名时间：2025年1月17日至2025年1月23日；

2.小店在截止日期前自愿申报，核准通过后，主办单位统一发布首批入选小店名单，入围小店享受相应扶持政策；

3.活动详情及报名咨询电话：0379-60300088、0379-60300089。

（洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾）