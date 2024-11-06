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洛阳市纪检监察机关：以基层监督实效让群众获得感成色更足
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.17 08:35
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　　基层监督体系是党和国家监督体系的“神经末梢”，是保障党和国家方针政策执行的“最后一公里”。2024年，全市纪检监察机关认真贯彻落实中央纪委国家监委、省纪委监委和市委要求，持续深化纪检监察体制改革，构建职责清晰、优势互补的基层监督协同体系，全面提升基层监督执纪执法水平，持续推动全面从严治党向基层延伸。

　　凝聚合力、提升能力 激活基层监督“末梢”

　　“刚当选时，不知道该监督什么、怎么监督，现在再也不会为这些发愁了。”如今已是村务监督“行家里手”的瀍河区白马寺镇韩旗村村务监督委员会主任石建阁说。

　　能监督、会监督是提高基层监督质效的重要抓手。2024年，市纪委监委充分发挥村级纪检委员“监督前哨”优势，全面推进村纪检委员兼任村务监督委员会主任，同步推动村级监督信息互通、程序契合、工作融合，构建基层监督“一盘棋”工作格局，进一步强化对村级各项事务的监督，形成了从有形覆盖到有效覆盖的强大监督效能。

　　为推动“前沿哨兵”履职更加有力，市纪委监委针对村务监督能力不强、政策把握不精准等问题，组织全市190个乡镇(街道)纪(工)委书记集中培训，并指导各县区纪委监委搭建“练兵场”，以定期轮训、以案代训、带案参训等方式，加强对基层纪检监察干部的技能培训和实战锻炼。

　　洛宁县纪委监委将村级监督与“五星”支部创建相融合，对标创“星”标准，对1500余名村纪检委员、监察联络员开展实战式专题培训，并将履职情况作为“支部过硬星”落实重点，以“五星”支部高质量创建推动村级监督高效履职。涧西区纪委监委组织居务监督委员会成员开展专题培训，明确监督职责、监督方式和监督程序，切实增强基层监督队伍的监督意识和履职本领。

　　截至目前，全市所有村(社区)党组织纪检委员兼任村务监督委员会主任已实现全覆盖，既保障了村内事务在制度的轨道上平稳运行，也提升了民生诉求的解决质效。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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