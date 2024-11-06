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法官“紧追不放” 农民工兄弟的430余万元劳务款到账
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.16 17:07
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　　“谢谢法官在判决后帮助督促，劳务款已经到账。这下，我能给工友们交差了，让他们快乐迎新年！”13日，收到被拖欠的430余万元劳务款后，某施工队负责人南某向洛阳市伊川县人民法院法官梁要轩表示感谢。

　　原来，4年前，南某带领的施工队从伊川某建筑工程公司中，分包某小区一号楼劳务施工工程。然而，当主体工程进行到一半时，项目停工，施工队的劳务款一直未结清，并对施工队造成了停工损失。

　　在追讨未果后，南某于2024年年初到伊川县人民法院提起诉讼，要求某建筑工程公司支付劳务款和损失近1000万元。

　　南某提交立案申请后，法院立案庭工作人员积极释明申请诉前财产保全的相关规定以及采取保全措施对解决纠纷的优势，最大限度为维护南某等人合法权益抢得先机。南某听后，当即申请诉前财产保全。

　　案件受理后，伊川县人民法院开启绿色通道，及时采取诉讼保全措施，对工程款和损失进行评估，为案件审理创造有利条件。

　　劳务纠纷案件一头连着民生，一头关乎企业发展，必须尽快妥善解决。考虑到该案标的较大，且涉及证据材料纷繁复杂，承办法官梁要轩多次组织双方当事人进行调解，并让当事人充分举证，逐步查清事实，明晰责任。

　　最终，法院经依法审理作出判决，由该建筑工程公司支付施工队劳务款和其他损失430余万元。

　　“判决下了，双方也都心服口服，但一纸文书不足以让原告安心。”梁要轩说，430余万元案款真正到账，才能让原告卸下包袱，踏实过年。

　　于是，梁要轩主动联系被告公司，讲解相关法律规定，法理结合，督促其还款，为胜诉权益兑现“提速”。

　　在法官的不断督促下，该建筑公司在13日将430余万支付到位，纠纷得到一次性解决。

　　农民工兄弟们的事终于尘埃落定，梁要轩也舒了口气，露出欣慰的笑容。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 朱丙奇 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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