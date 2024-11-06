昨日，市十六届人大常委会举行第十七次会议。市人大常委会主任李保国主持会议。

昨日，市十六届人大常委会举行第十七次会议。市人大常委会主任李保国主持会议。

会议传达学习习近平总书记近期重要讲话精神，深入学习省委书记刘宁来洛调研精神。会议听取审议并表决通过关于接受吴孟铎同志辞去河南省第十四届人民代表大会代表职务的决议。会议以无记名投票方式补选王森同志为河南省第十四届人民代表大会代表。有关表决和选举结果将报省人大常委会代表资格审查委员会审查，由省人大常委会依法确认、公告。

会议指出，即将召开的省十四届人大三次会议，是在全省上下深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，持续落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和重要指示批示精神，奋力推进中国式现代化建设河南实践的关键时刻召开的一次重要会议。要提高政治站位，贯彻落实省委、市委部署要求，扛牢地方人大使命职责，认真做好参会准备工作，积极展现洛阳人大担当作为。要压紧压实责任，统筹协调各方力量，严明各项纪律要求，以朴实、务实、扎实的会风展现洛阳形象。要站稳群众立场，结合市委中心工作和群众急难愁盼，积极传达民情民意，努力在大会上发出洛阳声音。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮）