昨日，市长徐衣显主持召开知识产权、食品药品、特种设备等市场监管领域企业座谈会，研判行业发展趋势、倾听企业诉求心声、探寻创新转型方向，并围绕完善政府工作报告和改进政府工作，广泛征求意见建议。

徐衣显主持召开市场监管领域企业座谈会征求对政府工作的意见建议

规范保护强创新高水平构建知识产权生态圈

数智赋能优管理全链条筑牢食品药品安全网

昨日，市长徐衣显主持召开知识产权、食品药品、特种设备等市场监管领域企业座谈会，研判行业发展趋势、倾听企业诉求心声、探寻创新转型方向，并围绕完善政府工作报告和改进政府工作，广泛征求意见建议。

“加大知识产权保护力度，激发创新创业创造活力”“拧紧食品安全责任链条，打造一批行业标杆企业”……座谈会上，来自市知识产权服务业协会、华和知识产权服务、龙门实验室、唐三彩研究院、万省生物科技、科迪巨尔乳业、通河农贸、林溪餐饮、百家好一生、康达卡乐福医疗、恒恩生物、德尔康药业、旭阳燃气、益诚电梯、中油一建等行业协会、研究院和企业家代表结合自身实际，围绕知识产权保护、食品药品安全、特种设备监管等方面踊跃发言、气氛热烈。徐衣显认真倾听记录、不时插话询问，并就企业提出的具体问题现场交办，要求有关部门认真吸纳意见建议，逐条梳理、深入研究，清单式、台账式抓好协调落实，解决企业“急难愁盼”。

徐衣显对广大企业为洛阳经济社会发展作出的贡献表示感谢。他说，市场监管领域企业与经济发展、百姓生活息息相关。近年来，洛阳市成功获评全国知识产权强市建设示范城市，发布全省首支知识产权证券化产品，万人发明专利拥有量达到19.8件，消费者满意度测评排名全省第一，大家在强化知识产权保护、筑牢食品药品安全防线、促进社会和谐稳定等方面发挥着重要作用。他强调，要保持定力、抢抓机遇。科学研判经济形势，精准把握国家宏观政策取向，深刻认识到我市创新资源加快集聚、经济发展持续向好、营商环境不断优化的良好态势，既对科技成果转化应用、知识产权保护利用、食品药品监管提出了新课题、新任务，也为相关行业转型发展带来了新需求、新机遇。要聚焦主业、重塑优势。围绕培育新质生产力，聚焦主责主业、深耕细分领域、加大人才引育、强化创新赋能，持之以恒练好内功，加快推动转型升级，发挥线上线下两个优势，努力锻造更多“撒手锏”“金刚钻”，不断提升企业核心竞争力。要标准引领、守牢底线。践行“民生大于天、责任重于山”理念，更好统筹发展和安全，以“三标一体化”为引领，坚决遏制重大质量安全事件，守牢“三品一特”领域安全底线，让群众买得放心、吃得安心、用得舒心。要优化服务、加大帮扶。树立“大市场、大质量、大安全、大监管”理念，健全政企沟通机制，精准落实惠企政策，及时回应企业诉求，构建知识产权等长效保护、多元转化、创新运营的生态圈，为质量强市、标准强市、品牌强市建设保驾护航。

陈剑锋等参加。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹）