洛阳市民收到地震预警？官方回复：尧都地震对洛阳没有影响

“山西尧都于20:31正(整)发生4.4级左右地震，地震横波还有3秒到达，洛阳市洛龙区将可能有震感……”今晚，一些洛阳市民在朋友圈晒出收到的地震预警信息，大家担心山西尧都地震对洛阳会有影响。

“山西尧都于20:31正(整)发生4.4级左右地震，地震横波还有3秒到达，洛阳市洛龙区将可能有震感……”今晚，一些洛阳市民在朋友圈晒出收到的地震预警信息，大家担心山西尧都地震对洛阳会有影响。

洛报融媒记者获悉，中国地震台网正式测定：1月10日20时31分在山西临汾市尧都区(北纬36.16度，东经111.23度)发生4.1级地震，震源深度20千米。

“洛阳市民收到的地震预警信息属实，目前来说，山西尧都地震对洛阳基本上没有影响。”洛阳地震监测中心站工作人员说，因为临汾与洛阳不在同一个地震带上，且两地距离较远。

该工作人员介绍，2024年10月，“河南地震预警”小程序正式上线，只需3个步骤，即可开启地震预警。在微信搜索“河南地震预警”小程序，点击“开启地震预警”，并允许“地震预警通知”与“获取位置”，成功添加关注地即可开启地震预警服务。

关注“河南地震预警”小程序，何时会收到地震预警信息？

河南省行政区边界线外100千米范围内，重点预警区预警震级≥3.5级或预估震中烈度达到4度以上时进行发布；一般预警区预警震级≥4.0级或预估震中烈度达到5度以上时进行发布；行政区边界线外100千米范围外预警震级≥6.0级或预估震中烈度达到7度以上时进行发布。

当用户关注地预估烈度≥2度(轻微有感)时，通过“服务通知”接收实时预警信息；当用户关注地预估烈度≥5度(强有感)时，即使手机处于熄屏状态，仍会强制发出告警声音。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚）