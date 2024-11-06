今年春运，预计洛阳市跨区域人员流动量将超过3000万人次

2025年春运自1月14日开始，至2月22日结束，共计40天。10日，记者从洛阳市2025年春运工作会议上获悉，今年春运期间，预计洛阳市跨区域人员流动量将超过3000万人次，较去年增加6%左右。

2025年春运自1月14日开始，至2月22日结束，共计40天。10日，记者从洛阳市2025年春运工作会议上获悉，今年春运期间，预计洛阳市跨区域人员流动量将超过3000万人次，较去年增加6%左右。

据介绍，由于今年春节假期调整等因素叠加，春运期间群众出行意愿强烈，需求更加集中。目前，洛阳市已成立由应急管理、公安、交通运输、发改等部门人员组成的春运保障组，加强动态研判和运行监测，强化综合协同和统筹调度，确保群众安全出行。

洛阳市交警部门预计，春运期间，洛阳市道路交通出行将呈现总量高位运行、节前节后短时集中、潮汐式时空分布等特点，将出现三个阶段交通高峰。

●春节前的返乡流和购物流，预计1月27日、28日为最高峰。

●春节期间的游玩流，预计主要集中在市区景点，此外县区景区周边高速口车辆增多，上下站车辆会出现排队现象。

●节后的返程流，预计时间集中在2月2日至5日、2月9日至2月12日，元宵节(2月12号)前后会再次出现群众游玩和学生返程叠加交通流量高峰。