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冬日温暖！新安县一养老院的老人为环卫工织围巾
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.10 16:37
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　　10日上午，在位于新安县汉关街道的新恩养老院，老人们一边悠闲地晒着太阳，一边不停地织着围巾，脸上洋溢着幸福的笑容。这些围巾，是要送给新安县城环卫工的。

　　本月初，该养老院有关负责人在早起外出买菜时，发现环卫工们已经在打扫街道，就有了为他们送上冬日温暖的念头。“听说这个想法后，大家参与意愿强烈，有十多位老人报名参与。”该负责人介绍。

　　“为辛勤的环卫工们织围巾，很有意义。年轻时为家人织过，重新拿起毛衣针，很是温馨。我感觉自己虽然年纪大了，但心态依然年轻。”正在织围巾的李英子老人笑着说。

　　该养老院平时就常组织开展唱歌、跳舞、做手语操等活动，丰富老人养老生活。该负责人介绍，大家最近想要多织点围巾，在刚过去的腊八节已送出26条，目前还在织，希望能帮助更多的人。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 高月 柴宝莲 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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