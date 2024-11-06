昨日，全市对村巡察工作推进会召开，深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央纪委四次全会上的重要讲话精神和关于巡视巡察工作的重要论述，认真落实全国、全省对村巡察工作推进会精神和市委要求，总结交流经验，部署下一步工作。市委常委、市纪委书记、市委巡察工作领导小组组长祁建峰出席并讲话。

昨日，全市对村巡察工作推进会召开，深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央纪委四次全会上的重要讲话精神和关于巡视巡察工作的重要论述，认真落实全国、全省对村巡察工作推进会精神和市委要求，总结交流经验，部署下一步工作。市委常委、市纪委书记、市委巡察工作领导小组组长祁建峰出席并讲话。

会议指出，对村巡察直接关系党长期执政的政治基础和群众基础，直接影响全面从严治党“最后一公里”的工作成效。市委高度重视对村巡察工作，目前已实现对全市3219个村级党组织巡察全覆盖，解决了一批民生领域突出问题。要进一步提升政治站位，聚焦中央、省、市决策部署在基层落实情况加强监督检查，深入查找影响高质量发展的堵点、难点问题，持续提升村级党组织的凝聚力和战斗力。

会议强调，要坚守政治巡察定位，紧扣乡村振兴等重大决策部署，紧盯村干部特别是“一肩挑”人员履职尽责情况，以及惠民政策落实、集体“三资”管理、“小微权力”运行等事项，让群众感受到全面从严治党就在身边。要注重分类施巡，因地制宜采取提级巡、重点巡、专项巡、“乡村一体巡”等方式，切实增强巡察监督实效。要坚持结果导向，强化巡改一体，深化以巡促治，解决影响乡村振兴的深层次问题。各级党组织和巡察机构要加强组织领导，层层落实责任，严格教育管理，以永不懈怠的精神状态纵深推进对村巡察工作，为加快推进现代化洛阳建设提供坚强保障。

嵩县、孟津区、汝阳县、涧西区巡察工作领导小组及伊川县平等乡作了交流发言。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 黄先锋）