方便特殊重点旅客进站 洛阳龙门站开设“爱心/急客通道”【视频】

5日起，洛阳龙门站在进站口商务座候车区开设“爱心/急客通道”，老幼病残孕旅客和距离发车15分钟以内的旅客可通过该通道快速进站候车。

5日起，洛阳龙门站在进站口商务座候车区开设“爱心/急客通道”，老幼病残孕旅客和距离发车15分钟以内的旅客可通过该通道快速进站候车。

“距离发车不足15分钟，旅客才来到洛阳龙门站进站口，如果在进站口排队进站，就有可能赶不上车。通过‘爱心/急客通道’，旅客可以实现快速进站。”洛阳龙门站工作人员介绍，特殊重点旅客是指因年龄、行为、身体状况等，在旅行中依靠辅助器具才能行动等需特殊照顾的重点旅客。老幼病残孕旅客不需要出具相关证明，已购车票且符合特殊重点旅客服务条件的旅客，可以在乘车前规定时间内，通过线上线下渠道，向铁路部门提出特殊重点旅客服务申请。

其中，线上渠道包括铁路12306网站、12306App、12306客户服务热线(电话仅受理中国残联在册残疾人旅客以及无陪伴年长旅客)；线下渠道包括铁路车站的12306服务台、综合服务中心和旅客列车现场。

洛阳龙门站工作人员提醒，临近春运，客流量逐渐变大，请各位旅客预留充足时间，提前到达车站进行安检进站。同时，为缩短安检时间，旅客可提前将包内的各类液体取出，拿在手中，便于试喝查验。请广大旅客合理安排好出行时间，以免耽误行程。候车厅内有符合饮用标准的开水，建议旅客空杯出行，减少出行的安检时间。