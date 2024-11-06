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父母和子女最好是“一碗汤的距离”？

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.25 08:35

　　●时间：12月17日

　　●地点：洛龙区开元街道天元社区党群服务中心

　　●主持人：韩佳佳天元社区副主任

　　●开场白：有人说，子女和父母最好的距离，是“一碗汤的距离”。随着生活水平的提高，许多市民为了照顾父母，选择和父母住在一个小区，甚至搬到同一个单元成为邻居。大家各有独立空间，却又距离不远，方便互相照应，实现了“一碗汤的距离”。对此，中老年人怎么看，我们一起听听吧。

　　嘉宾出场

　　刘凤林：天元社区居民，65岁

　　观点：“一碗汤的距离”有利于家庭和谐

　　所谓“一碗汤的距离”，是父母与子女不住在一个屋檐下，却又不远，能够相互照应，煲一碗汤送过去，汤的温度喝起来刚刚好。我与儿子正是“一碗汤的距离”，既能彼此照顾，又不影响各自生活，很惬意。

　　我和爱人退休后，因为需要照顾孙女，便再次“上岗”。我负责接孙女，爱人负责做饭。由于儿子、儿媳妇工作忙、下班晚，大多数时候，他们一家三口的晚餐由我们老两口准备好，用保温桶装好，让他们带走。有时候，儿子、儿媳妇下班太晚，孙女干脆就在我家住下。儿子经常说，住得近很方便，下班有热饭，孩子有人接，他们很幸福。

　　对于老年人而言，他们最大的需求无非是儿孙在身边，乐享天伦，但离得太近，就有“烫嘴”的时候。我的一个朋友为了照顾孩子们的生活，和他们住在一起，他们晚睡晚起，朋友早睡早起，给生活带来不便。另外，如果两代人住得太近，有些缺点也很容易被一些不开心的琐事激发出来，时间一长，不利于家庭和谐。

　　王亚利：天元社区居民，59岁

　　观点：距离产生美，既方便照顾又能减少摩擦

　　我非常赞同两代人保持“一碗汤的距离”，因为距离产生美。我家孩子小的时候，由于经济条件有限，我们和公婆住在一起。当时，我深感两代人不同的生活方式，给生活带来诸多困扰，特别是在教育孩子的问题上，一旦我严厉教育孩子，公婆就会上前阻拦，这让我很不高兴。不过，公婆照顾我们尽心尽力，为了减少与公婆发生摩擦，我就尽量忍让，保持沉默。

　　如今，我的孩子已长大，我和在外求学的他讨论过“一碗汤”和“远游”的问题。我虽然希望孩子毕业后回到我身边，但若他在外有更好的发展空间，我自然支持。毕竟，现在已不是倡导“不远游就是孝顺”的时代了。如果孩子在生活上需要我做后盾，我会义无反顾地去往孩子身边，但我不会与孩子生活在一起，可以就近租房，让两代人都有空间，又方便相互照顾。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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