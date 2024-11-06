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洛阳落实稳外贸政策 带动企业抱团出海
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.24 08:31
货物进入洛阳综保区

　　“入区退税”、二手车出口资质获批……今年以来，我市多项惠企稳外贸政策带动越来越多企业抱团出海，为外贸高质量发展增添新动能。

　　截至目前，洛阳有进出口实绩的外贸企业达1238家。面对复杂外部环境，今年前10个月，我市进出口额达208.8亿元，同比增长6.3%。

　　二手车海外市场火热，积蓄外贸新动能

　　“这批车完成报关后将运往哈萨克斯坦。”日前，在洛阳壹益网络科技有限公司仓库内，工人们忙着查验车况，运输车来来往往，一派红火景象。

　　今年6月，洛阳壹益网络科技有限公司获得二手车出口资质，可自主签订海外订单并报关。该项业务虽然开展没多久，企业却像打开了“新世界大门”。截至目前，该企业出口二手车189台，累计收汇1600余万元。

　　“企业自主签订海外订单并报关，提高了效率，车企在出海之路上也会更有信心。”洛阳壹益网络科技有限公司相关负责人说，该企业出口的二手车主要以乘用车为主，其目的地集中在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等共建“一带一路”国家。

　　为抢抓二手车出口机遇，我市大力培育二手车出口新业务，延伸和壮大供应链体系，截至目前，全市共有7家企业获得二手车出口资质。

　　此外，我市依托洛阳综保区持续推动二手车出口基地建设，完成喀什、霍尔果斯分公司业务布局，依托行业龙头资源加快合作，二手车出口覆盖中亚、南亚等地区。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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