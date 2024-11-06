61岁画家徐灵霞：免费直播教授他人画画 让更多人爱上洛阳

每天清晨6点半，61岁的徐灵霞便准时开始抖音直播课。

徐灵霞在直播间教画画

每天清晨6点半，61岁的徐灵霞便准时开始抖音直播课。作为我市知名的国画家及网红教师，她通过网络直播平台免费教授牡丹国画技法，吸引了众多爱好者，不少人因她与洛阳结缘。

日前，在接受记者采访时，徐灵霞说，从事直播教学的初衷是希望更多人能够近距离感受国画艺术的魅力，并能让学员们有一技傍身，通过创作实现自我价值。

“我热爱绘画，跟有共同爱好的朋友在一起玩儿，就是幸福。”徐灵霞说。

因她的直播课 学员与洛阳牡丹结缘

今年牡丹文化节期间，四面八方的游客来洛阳赏牡丹，其中有一名叫霍琼的游客，59岁，来自山东济南，她此行不只为赏牡丹，还为画牡丹。

在隋唐城遗址植物园的牡丹花丛旁，霍琼一手握一柄空白团扇，另一手轻巧地蘸取国画颜料。片刻工夫，一幅栩栩如生、雍容华贵的牡丹图便跃然扇面之上，与她身旁竞相绽放的牡丹彼此增色，美不胜收。

霍琼说，自己与洛阳牡丹结缘，就是从徐灵霞的抖音直播间开始的。她说，自己退休后一直想发展一门兴趣爱好，无意中进到了徐灵霞的直播间，“当我看到徐老师寥寥几笔勾勒便能妙笔生花，一下子就被吸引了，从此成为徐老师的‘铁杆儿粉丝’”。

霍琼所说的抖音直播间，名为“徐灵霞国画艺术”，目前有4万多名粉丝。霍琼就是在这个抖音直播间里学会画牡丹的。霍琼说，她已把洛阳视为第二故乡，每次来都至少要停留一周，不仅游玩和画画，也和朋友们聚聚。像霍琼这样，通过徐灵霞的直播课与洛阳结缘的画友还有很多。

身患重病 她借助绘画治愈自己

徐灵霞原本是河南省地矿局地调一队中的一名职工，1994年，她不幸患上脑脓肿，导致经常头疼且双眼模糊。

一天，徐灵霞在关林景区附近锻炼身体时，看到国家一级美术师李松茂在画室画牡丹，她顿时被吸引了。“李老师笔下的牡丹画构图巧妙、描绘细腻、用色出彩，让我感受到了生命的蓬勃与美好。”徐灵霞说。

此后一有空闲，徐灵霞都会去看李松茂作画。随着时间的推移，李松茂被她的坚持所感动，决定免费教徐灵霞画画。

几年后，徐灵霞在绘画上取得了长足的进步，渐渐有了名声。令人欣喜的是，由于持之以恒地学画画，她的心境也变得愈发开朗，自那以后再也没有犯过病。

2003年，徐灵霞开了一家画店，此后不久，她又开一间画室。由于名声在外，许多人纷纷前来，希望能跟随她学习牡丹画。感念于昔日李松茂对她的帮助，徐灵霞决定免费传授牡丹画技艺。