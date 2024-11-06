汝阳县靳村乡椿树村：文创香皂代加工 拓宽村民致富路

近日，在汝阳县靳村乡椿树村乡里中心，十几名村民正忙着赶制手工香皂。称重、搅拌、入模、成型、修边……大家分工明确，秩序井然。经过一道道工序，原本的皂基摇身一变成了香皂，村民们再在每块香皂上贴上商标，装进包装盒。

近日，在汝阳县靳村乡椿树村乡里中心，十几名村民正忙着赶制手工香皂。称重、搅拌、入模、成型、修边……大家分工明确，秩序井然。经过一道道工序，原本的皂基摇身一变成了香皂，村民们再在每块香皂上贴上商标，装进包装盒。

与市面上常见的香皂不同，这些香皂独具洛阳特色，有牡丹花、应天门、明堂等多种造型。“这是文创香皂，将送到洛阳市区销售。”村民段景爱边干活边说，客户定制了2000块文创香皂，时间紧、任务重，他们要尽快赶制出来。

段景爱对这份工作十分满意。她说，今年暑假，村里组织开展手工香皂制作技能培训，由专业人员前来教学，学成后可以在家门口实现就业，她果断报了名。“技术门槛不高，我学了一周，基本上就可以上手了。”段景爱说。

村民赵延延也是通过培训，掌握了制作手工香皂的技能。她说，家里上有老、下有小，自己无法外出打工，学了这门手艺后，在家门口就能有一份收入。“按件计酬，活也不累，一天能挣六七十元，我很满足。”赵延延说。

椿树村党支部书记、村委会主任杨新香说，如何将村里的闲散劳动力充分利用起来，是他们一直在思考的问题。今年6月，在乡里牵线搭桥下，他们与我市一家文创公司对接合作，落地了代加工文创香皂项目。为了招商引资，村里把废弃校舍等闲置资源盘活，打造了乡里中心，并从中腾出几间房，作为文创香皂生产车间。

“文创香皂目前主要作为纪念品、伴手礼，供应给民宿、酒店等场所。”杨新香说，该项目仍处于起步阶段，随着文创香皂知名度不断提高，后期该产品将在洛邑古城等景区的文创商店销售。下一步，该村将持续做好文创产品代加工，带动更多村民增收致富。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 周彦儒 高召 文/图)