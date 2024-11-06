九九消寒（河洛拾珠）

今天是一九第三天，出门遛弯儿记得戴手套。按照我国民间习俗，过了冬至便是数九天，人们数九度日，每九天算一“九”，一九，二九，三九，……至九九为止。据南朝梁宗懔《荆楚岁时记》记载，南北朝时已有数九之俗：“俗用冬至日数及九九八十一日，为寒尽。”

今天是一九第三天，出门遛弯儿记得戴手套。

按照我国民间习俗，过了冬至便是数九天，人们数九度日，每九天算一“九”，一九，二九，三九，……至九九为止。据南朝梁宗懔《荆楚岁时记》记载，南北朝时已有数九之俗：“俗用冬至日数及九九八十一日，为寒尽。”

俗话说“热在三伏，冷在三九”，冬至后第十九天至第二十七天为三九天，往往是一年中最冷的时候。俗话还说“头九不冷三九冷，三九不冷倒春寒”，如果一九天不冷，那么三九天大概率会很冷；如果三九天不冷，那这个冬天可谓“暖冬”，但寒冷总还要来，于是便推迟到了春天，是谓“倒春寒”。

数九度日的古人创作了九九消寒歌。我国幅员辽阔，南北气候差异大，有的地方过了九九春深日暖，有的地方过了九九寒气未散，因此九九消寒歌也有多种版本。我上道北路小学时，老师教的是：“一九二九不出手；三九四九冰上走；五九六九河边看柳；七九河开八九雁来；九九加一九，耕牛遍地走。”您背的是这样的吗？

冬至民间还有贴九九消寒图的习俗。有人爱美，在窗上贴素梅一枝，佳人每天晨起梳妆，用胭脂染一个花瓣，染够八十一个花瓣，窗外恰好杏花绽放。

有人爱财，画八十一枚铜钱，每枚钱分上、下、左、右、中五区，每天涂一钱。涂法有讲究，有的是：“上涂阴下涂晴，左风右雨雪当中。九九八一全点尽，春回大地草青青。”有的是：“下点天阴上点晴，左风右雾雪中心。图中点得墨黑黑，门外已是草茵茵。”也有用不同颜色标记的，晴涂红，阴涂蓝，雨涂绿，风涂黄，雪留白，九九涂完，冬去春来，这幅图已是五颜六色。

文化人好写字，传统的九字消寒图用双钩空心字写“亭前垂柳珍重待春风”，垂、风皆用繁体字，每字九画，从冬至开始一天填一画，填满九九，春回大地，人们盼春归的心情尽在纸上。这才一九天，咱也弄张九九消寒图涂起来吧！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）