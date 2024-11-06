首发经济不是一线城市专属（河洛谈）

日前，湘菜品牌“费大厨”开出武汉首店，曾喊话“费大厨”来汉开店的武汉女子文映心，成为该品牌在汉的“1号顾客”，获得终身免费吃菜的福利。这个品牌与粉丝温情互动的故事，将首发经济拉回人们的视野。

日前，湘菜品牌“费大厨”开出武汉首店，曾喊话“费大厨”来汉开店的武汉女子文映心，成为该品牌在汉的“1号顾客”，获得终身免费吃菜的福利。这个品牌与粉丝温情互动的故事，将首发经济拉回人们的视野。

首发经济是时尚、新潮的代名词，其最吸引人的地方就在于新意。新品牌的开设、新产品的首发，意味着一种新晋的潮流，往往能够引发消费热潮。在不久前举办的第七届进博会新品发布台上，400多项代表性新产品、新技术、新服务集中亮相，平均每隔15分钟，就会有一件或多件“全球首发”“亚洲首秀”“中国首展”，吸引消费者的目光，也为经济增长注入新动能。刚刚召开的中央经济工作会议，提出“积极发展首发经济”，在扩内需、促消费的语境下，掘金首发经济、激发市场活力，是城市发展面临的一道必答题。

品牌是很“挑剔”的，首发经济对城市资源有较高要求。直接将上海等一线城市首发经济的模式和大牌照搬到洛阳，可能“水土不服”，因为无论是客流量还是消费者能接受的客单价，两者都不是一个量级的，但首发经济绝不是一线城市的专属。洛阳想发展首发经济，就要走自己的路，立足特色资源禀赋，因地制宜进行创新。

近年来，我市推动文商旅融合发展，通过特色街区等建设，将首发经济融入新文旅产业链，走出了一条发展首发经济的有效路径。在孟津魏坡，从英国小布单车到北京好白商店，一批品牌首店的聚集带来打卡热；在西工小街，元朗酒馆、南北李记等品牌，让小街一开街就成了“流量担当”；在广州市场，潮玩星球、百变小樱、罗小黑等大热IP落地，让人目不暇接……首发经济与文旅产业的双向奔赴，既引来了流量，又“引燃”了消费热情。

首发经济，不同的城市有不同的“打法”。当前，洛阳作为新文旅“顶流”，迫切希望将流量变成真金白银，这不仅需要一大批消费品类首店，还需要艺术、人文、体育、露营等新概念新品牌在洛首发、首秀、首展，从而产生独一无二的首发效应，真正将文旅流量变为经济“留量”。（洛平）