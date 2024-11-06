同比增长5.5%！洛阳前11个月进出口总值228.5亿元

洛报融媒记者从洛阳海关获悉，今年前11个月，洛阳进出口总值228.5亿元，同比增长5.5%，其中出口181.2亿元，同比增长4%，进口同比增长11.8%。

洛报融媒记者从洛阳海关获悉，今年前11个月，洛阳进出口总值228.5亿元，同比增长5.5%，其中出口181.2亿元，同比增长4%，进口同比增长11.8%。

在贸易方式上，一般贸易占主导地位，保税物流保持高速增长。前11个月洛阳以一般贸易方式进出口198亿元，占全市进出口总值的86.7%；以保税物流方式进出口24.7亿元，同比增长140.6%。

在贸易主体上，企业数量不断攀升，民营经济活力澎湃。全市前11个月有进出口实绩企业1272家，同比增加113家，其中进出口值5000万元以上的重点企业达80家。全市民营企业前11个月进出口188.6亿元，同比增长16.3%。

在贸易对象上，共建“一带一路”合作加强，开放格局不断优化。前11个月洛阳对共建“一带一路”国家进出口136.4亿元，同比增长3.7%。面向东盟、欧盟、巴西和美国市场，我市分别进出口39.1亿元、22.7亿元、17.6亿元、16.9亿元，其中对巴西、美国进出口分别同比增长22.2%和24.5%。

在贸易商品上，外贸动能持续释放。在出口方面，洛阳前11个月出口机电产品80.2亿元，同比增长4.6%，其中出口摩托车9.5亿元，同比增长18.2%；出口电工器材8.3亿元，同比增长9.4%。全市同期出口劳动密集型产品30.2亿元，同比增长33%，其中出口家具及其零件24.3亿元，同比增长34.9%。此外，全市前11个月出口未锻轧铝及铝材21.5亿元，同比增长36%。

在进口方面，洛阳前11个月进口精炼铜阴极14.2亿元，同比增长415.4%；进口铌铁13.8亿元，同比增长25.6%；进口未锻轧非合金铝4.6亿元，此前无同期数据；进口人发7424.1万元，同比增长380%。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李娟 文/图）