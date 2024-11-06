涧西区机动车驾驶员科目三培训路线调整

为进一步规范道路通行秩序、预防道路交通事故，结合城市区道路通行现状，经研究决定，对我市涧西区机动车驾驶员科目三培训路线进行部分调整。 今日，“洛阳交警”微信公众号发布最新公告，内容如下： 关于调整涧西区机动车驾驶员科目三培训路线的公告 为进一步规范道路通行秩序、预防道路交通事故，结合城市区道路通行现状，经研究决定，对我市涧西区机动车驾驶员科目三培训路线进行部分调整： 一、取消龙裕路(南华路至孙白路)的原训练路线。 二、取消坦克路(丝路大道至秦岭路)的原训练路线。 三、取消华山路与热电厂交叉口以西—热电厂北路与衡山路交叉口以东—涧河以南的原训练路线。 四、新增昆仑路(丝路大道至秦岭路)为训练路线，训练时间：08:30—11:30、13:30—17:30。 五、新增芳华路(周山大道至衡山路至谷东村)为训练路线，训练时间：08:30—11:30、13:30—17:30。 六、保留秦岭路(天山路至蓬莱路)的原训练路线，训练时间：08:30—11:30、13:30—17:30。 温馨提醒： 途经该路段的广大车辆驾驶员要注意观察各类培训路线上的相关交通标志标线，减速慢行，文明礼让，避免交通事故的发生； 对不按规定的路线和时间开展科目三道路驾驶技能培训的违法行为，行业主管部门和交警部门将依据相关法律法规依法处理。 本次调整自2025年1月1日0时起实施。 特此公告 洛阳市公安局交通警察支队

2024年12月23日 ⑥