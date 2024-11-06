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洛平：以冰雪游点燃洛阳冬日文旅
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.12.21 08:20

　　近日，文旅部公布了12条全国冰雪旅游精品线路，在其中的“冬游中原·老家河南”线路中，洛阳作为主要节点颇具存在感——栾川伏牛山滑雪旅游度假地成为沿线冰雪旅游点，伏牛山达人滑雪节、老君山冰雪雾凇季、白云山冰雪狂欢等活动，木札岭速龙滑雪场、白云小镇冰雪乐园、伊龙国际滑雪场等景点，均被提及推介，体现我市发展冰雪经济的优势与潜力。

　　有人说，冬天的快乐是雪给的，冬天的极致快乐则是冰雪世界给的。玩雪滑雪自带欢乐属性，沉浸感十足，不仅小孩子天然喜欢，还承载着许多80后、90后、00后的美好童年。如今，乘着北京冬奥会“带动三亿人参与冰雪运动”热潮，冬季冰雪游不再是东北专属，从新疆阿勒泰投入70多亿元建设10家高山、越野、野雪雪场，建成跳台群、单板公园、山体U形槽等新业态，到广东多地打造南方人“家门口的冰雪场”，建设20多家冰雪运动场馆，冰雪游已然成为全国性的“热产业”。

　　冰天雪地也是金山银山。立足扩内需、促消费，不久前召开的中央经济工作会议，明确提出积极发展冰雪经济。对洛阳而言，山地海拔高、冬季气温低、山区降雪多等诸多特质，为我们发展冰雪经济创造了有利条件。近年，在南部山区和环都市区，户外滑雪、室内滑冰、冰上雪橇、冰挂观赏等一批冰雪旅游项目和产品相继亮相，不少颇受游客青睐。但也要看到，当下我市冰雪旅游产品一定程度上还存在单一化、同质化，部分景区交通设施、滑雪设备、服务水平等仍有待提升，体验性强的新型冰雪项目较为欠缺，“冰雪+民宿”“冰雪+民俗”“冰雪+康养”等新产品、新场景不够丰富，让冰雪游持续升温，还需用力往前推一把。

　　天气越冷，冰雪越热。中国旅游研究院发布的一份报告显示，2024年至2025年冰雪季，我国冰雪休闲旅游人数有望达到5.2亿人次，冰雪休闲旅游收入将达到7200亿元，高质量、多样化的冰雪消费需求有增无减。今冬，为带给游客更好体验，栾川伏牛山滑雪度假乐园增设了一条全新高级道，嵩县白云山景区正打造百米滑道、冰封玫瑰、冰湖碰碰船等新产品。深挖“冷资源”，解锁“新玩法”，以冰雪游点燃洛阳冬日文旅前景可期。（洛平）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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