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河南“村BA”争霸赛在新安县圆满落幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.16 08:20

比赛现场

　　昨日下午，为期4天的河南省第十五届万村千乡农民篮球赛争霸赛在新安县体育馆圆满落幕。焦作、洛阳、三门峡3支代表队分获本次比赛的冠、亚、季军，新安县体旅融合及组织保障工作获多方点赞。

　　焦作队喜提冠军，洛阳队获得亚军

　　当天下午，事关冠、亚、季军归属的两场比赛相继上演。在率先开始的季军争夺战上，三门峡队与濮阳队展开对攻。两队一度打得难解难分，最终三门峡队技高一筹，以54∶45战胜濮阳队，夺得季军。

　　随后，洛阳队和焦作队的龙争虎斗拉开大幕。比赛一开局，焦作队率先打破僵局，占得先机。洛阳队施展小快灵战术，通过快速反击，外围中距离投篮、突破上篮等战术，逐渐反超对手。第一节比赛洛阳队以16∶13微弱优势领先。

　　第二节比赛开始后，焦作队两名大前锋与一名中锋的身体优势逐渐显现。尤其是身高超过2米的6号中锋王昱尧，与队友携手织起内线防守网，给洛阳队的进攻造成很大麻烦。反观洛阳队，主力中锋因伤缺席本次比赛，实力大受影响。不过，队员们团结一心，在全场观众的加油助威声中，一次次带球冲向对方半场。可惜，洛阳队最终未能扭转不利局面，获得本次比赛的亚军。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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