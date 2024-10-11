看到流浪乞讨及遇困人员 请您拨打救助电话62267164

5日，记者从洛阳市救助管理站获悉，为切实保障生活无着的流浪乞讨人员及临时遇困人员的基本生活和人身安全，确保他们安全温暖过冬，该站已启动2024年“寒冬送温暖”专项救助行动。

5日，记者从洛阳市救助管理站获悉，为切实保障生活无着的流浪乞讨人员及临时遇困人员的基本生活和人身安全，确保他们安全温暖过冬，该站已启动2024年“寒冬送温暖”专项救助行动。

“生活无着的流浪乞讨人员急需社会的关爱与及时的救助。他们中许多人因年老、年幼，或疑似患有精神障碍、重病、残疾等原因，缺乏自我认知、表达能力和行为能力，若不及时救助，可能面临极大风险。”洛阳市救助管理站有关负责人表示。

流浪乞讨人员及临时遇困人员救助作为政府兜底性民生工作，体现着党和政府对流浪乞讨困难群体的关怀和温暖。

目前，洛阳市救助管理站已储备了专项救助行动所需的棉被、棉衣、棉裤等御寒物资，方便面、矿泉水等食品物资，并会为来站的救助对象提供热饮热食、御寒衣物、站内照料等服务。

该负责人向广大市民朋友呼吁：

如果您在街头遇见流浪乞讨人员及临时遇困人员，请劝导他们到救助管理机构接受救助，这里有可口的饭菜、干净的房间、温馨的服务。尽可能帮助他们拨打110或洛阳市救助管理站24小时救助热线：0379-62267164。

当您在街头发现流浪乞讨的危重病人或疑似精神障碍患者，请您拨打120或110，让他们及时得到救治和帮助。

当您遇到职业乞讨人员时请提高警惕，不要盲目给予资金帮助，应劝导其到救助管理机构接受救助，避免您的爱心受到欺骗。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 张同军）