10岁洛阳小将勇夺冠军 有望代表河南参加全运会

记者从市体育总会获悉，在不久前结束的“我要上全运”第十五届全运会群众赛事活动河南省国际象棋选拔赛上，洛阳10岁少年王之谦夺得业余少年组比赛冠军，有望代表河南参加全国运动会。

王之谦展示获奖证书 洛报融媒·洛阳网记者 孟山 摄

记者从市体育总会获悉，在不久前结束的“我要上全运”第十五届全运会群众赛事活动河南省国际象棋选拔赛上，洛阳10岁少年王之谦夺得业余少年组比赛冠军，有望代表河南参加全国运动会。

本次比赛由河南省体育局、河南省体育总会主办，设公开男子组、公开女子组、业余男子组、业余女子组、业余少年组5个组别，全省共有近200名运动员参加本次比赛。王之谦参加的是业余少年组比赛。

据介绍，王之谦2014年9月出生，在国际象棋领域表现出了良好的天赋。在2020年洛阳市第二届全民健身运动会国际象棋定级组比赛上，他夺得冠军。此后，王之谦先后获得湖南省首届体育运动会国际象棋春季网络邀请赛九级棋士组冠军、郑州金水区“全民健身”系列活动线上青少年国际象棋邀请赛小学一二年级组冠军、2023年洛阳市国际象棋网络快棋赛冠军、2024年河南省国际象棋锦标赛十岁组季军。2023年9月，他荣膺中国国际象棋协会一级棋士称号。

据悉，本次比赛旨在选拔优秀运动员代表河南参加第十五届全国运动会。各组别前8名获奖运动员将进入全运会赛前集训，通过集训选拔，可获得代表河南省参加第十五届全运会国际象棋比赛资格。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 贾真)