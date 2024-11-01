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市政协召开党外人士和县区政协主席座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.12 08:22

　　昨日，市政协召开党外人士和县区政协主席座谈会。市政协主席孙延文主持并讲话。

　　会议进一步传达学习了习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神、省政协省辖市政协主席座谈会精神，各民主党派市委会负责人、市工商联负责人、无党派人士代表及各县区政协主席作了发言，交流工作经验，围绕协商成果转化落地、加强民主监督、更好凝聚共识、加强和改进人民政协工作等提出意见建议。

　　孙延文强调，要坚持党对政协工作的全面领导，深化党的创新理论武装，牢牢把握人民政协的性质定位，聚焦党政所需、群众所盼、政协所能，强化委员队伍建设，找准履职结合点和切入点，在服务中心、为民履职中彰显政协价值。要充分发挥人民政协重要平台作用，依托政协人才荟萃、智力密集、联系广泛优势，不断拓宽知情明政渠道，强化协商成果运用，提升提案办理质效，支持各民主党派加强自身建设，不断提高政协工作质量和水平。要高度重视加强和改进人民政协民主监督工作，突出主体多元，重视程序规范，注重过程连续，强化民主监督职能，完善促进民主监督成果运用机制，不断提升人民政协开展民主监督工作能力和实效。要充分发挥人民政协作为最广泛的爱国统一战线组织作用，坚持团结和民主两大主题，寻求最大公约数、画出最大“同心圆”，以更大力度凝聚人心力量，把各族各界人士紧密团结起来，为现代化洛阳建设画好最大“同心圆”。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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