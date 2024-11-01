@洛阳人：大风天气来袭 注意防风保暖

今日洛阳多云间阴天，偏南部分地区有小雨或零星小雨，高海拔山区转雨夹雪或小雪，西北风4级左右，气温-1℃～8℃。

今日洛阳多云间阴天，偏南部分地区有小雨或零星小雨，高海拔山区转雨夹雪或小雪，西北风4级左右，气温-1℃～8℃。 进入12月中旬，冷空气频繁发力，冬季的寒意渐渐显现。 市气象台根据最新气象资料分析，受短波槽影响，今日我市偏南部分地区有一次较弱的雨雪过程，周中后期以晴好天气为主。今日至15日受冷空气活动影响，我市风力较大。 最近几天天气预报 今日：多云间阴天，偏南部分地区有小雨或零星小雨，高海拔山区转雨夹雪或小雪，西北风4级左右，气温-1℃～8℃。 明日：晴天间多云，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温-1℃～7℃。 14日(周六)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温-2℃～8℃。 15日(周日)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温-2℃～9℃。 16日(周一)：晴天间多云，气温-2℃～10℃。 17日(周二)：晴天间多云，气温-3℃～8℃。 18日(周三)：晴天到多云，气温-2℃～8℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）