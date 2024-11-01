江凌到宜阳县、洛宁县调研

11日，市委书记江凌深入宜阳县、洛宁县，调研集中连片推进乡村振兴工作，强调要集中连片发展乡村特色产业，分批提升乡村建设水平，推动乡村全面振兴不断取得新成效。

江凌在宜阳县、洛宁县调研时强调

集中连片发展产业分批提升建设水平

推动乡村全面振兴不断取得新成效

张玉杰参加

11日，市委书记江凌深入宜阳县、洛宁县，调研集中连片推进乡村振兴工作，强调要集中连片发展乡村特色产业，分批提升乡村建设水平，推动乡村全面振兴不断取得新成效。

麦椒三产融合产业片区是宜阳县集中连片推进乡村振兴的重要板块。韩城镇鼎德智慧农业示范园构建了“育繁推”一体化现代种业发展格局，江凌了解园区发展模式、联农带农情况，指出要强化种业创新，加快良种推广，着力打造现代种业基地；要在守牢粮食安全底线的基础上，因地制宜调整种植结构，持续提升农业质量效益。依托故县水库灌区建设，韩城镇同步推进高标准农田建设，打造麦椒产业示范基地。江凌指出，要优化生产组织方式，完善利益联结机制，健全“龙头企业+家庭农场”等运营模式，促进产业集中连片发展。在河南益民控股有限责任公司投资建设的花椒、辣椒双椒融合产业园，江凌鼓励企业整合优势资源，强化科技赋能，拓展精深加工，着力打造具有全国影响力的双椒产业技术中心、交易中心、运营中心、数据中心。在韩城镇五岳沟村乡里中心，江凌了解“五星”支部建设、公共服务提升情况，指出要着力建强基层组织，依靠群众、发动群众，加快改善乡村面貌。

在洛宁县，江凌实地调研小界乡乡村振兴集中连片推进情况。烟油粮轮作是当地重点发展的优势产业，江凌走进农事服务中心、烟油粮轮作示范区，了解产业布局、社会化服务开展情况，指出要聚焦特色产业发展需求，健全便捷高效的农业社会化服务体系，有效推动农业规模化、集约化经营。在小界乡王村乡里中心、祝家园村乡里中心，江凌详细了解农村养老、医疗卫生服务情况，对当地采取“公建民营、民办公助”模式提升农村养老等公共服务水平的做法给予肯定。他指出，乡里中心建设，要坚持从群众需求出发完善服务功能，把公益性服务和市场化运营结合起来，让便民服务更有保障、更可持续。江凌还察看了天之元食品加工项目。调研期间，江凌在宜阳县、洛宁县分别主持召开座谈会，听取集中连片推进乡村振兴规划情况及实施计划汇报。他指出，当前，全国统一大市场加快构建，农业科技迅速发展，社会资本参与乡村振兴的积极性不断提高，乡村振兴潜力无限、大有可为。要认真落实市委关于县域经济社会发展的部署要求，深刻把握乡村演变规律和人口转移趋势，集中连片推进乡村振兴，扎实做好乡村产业发展、乡村建设、乡村治理等工作，不断开创乡村振兴新局面。要坚持富民导向，集中连片发展乡村产业，以故县水库灌区建设为契机加大高标准农田改造力度，以市场需求为导向选准特色主导产业，精准开展涉农招商，对接引入龙头企业，通过土地流转扩大规模经营，有效提高土地产出效益。要分批提升乡村建设水平，聚焦到2035年基本实现农业农村现代化目标，明确建设标准，合理安排建设时序，处理好分批推进与统筹推进的关系，既整合资源力量分批打造集中连片示范区，又注重调动其他乡村积极性，一年接着一年干，久久为功建设宜居宜业和美乡村。要着力提升乡村治理水平，建强农村基层党组织，常态化开展“三清两建”专项治理，充分调动农民群众积极性、主动性、创造性，有效提升乡村治理效能。要全面落实乡村振兴责任制，强化县级党委主体责任和乡镇直接责任，走好群众路线，转变工作作风，以实干实绩造福群众、赢得民心，推动乡村全面振兴不断取得新成效。

张玉杰、祁建峰、李刚等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 白云飞)