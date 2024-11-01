中州路与解放路口流动商贩严重堵塞交通 最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：在中州路与解放路口的西北角区域，每日17时之后，大量流动商贩会聚集并占用道路空间，导致该路段交通严重拥堵。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：在中州路与解放路口的西北角区域，每日17时之后，大量流动商贩会聚集并占用道路空间，导致该路段交通严重拥堵。

西工区汉屯路办事处回复：办事处工作人员第一时间联系执法人员，对解放路与中州路口西北角沿线的流动商贩进行规范治理，目前商贩已劝离，后期将不定期进行巡查。

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