加速出海！洛阳海关多措并举助力“三蹦子”畅销全球

近日，在洛阳海关监管下，800辆俗称“三蹦子”的三轮摩托车，在位于偃师区的洛阳珠峰工业园外贸出口包装车间打包完毕，即将发往非洲尼日利亚。
近日，在洛阳海关监管下，800辆俗称“三蹦子”的三轮摩托车，在位于偃师区的洛阳珠峰工业园外贸出口包装车间打包完毕，即将发往非洲尼日利亚。
近日，在洛阳海关监管下，800辆俗称“三蹦子”的三轮摩托车，在位于偃师区的洛阳珠峰工业园外贸出口包装车间打包完毕，即将发往非洲尼日利亚。
“多亏了海关部门及时上门服务，我们能够通过开展定制化加工贸易享受政策红利，成功减免了保证金。”北方易初相关负责人高兴地说。
作为中国三轮摩托车产业链和配套体系最完善的地区之一，洛阳市偃师区拥有15家摩托车整车生产企业、200余家摩托车零部件生产企业。去年全区三轮摩托车相关产品持续走俏东南亚、中亚、非洲、拉美等地区市场，出口额突破6.5亿元。
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