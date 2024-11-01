为期40天！涧西区武汉路地下管网将封闭施工

今日，“洛阳交警”微信公众号发布涧西区武汉路地下管网施工公告。

今日，“洛阳交警”微信公众号发布涧西区武汉路地下管网施工公告，具体内容如下：

涧西区武汉路地下管网施工公告

为完善涧西区地下管网设施，对地下老旧管道进行改造更新，现对涧西区武汉路(西苑路—防洪渠)段道路中心线东8.5米沥青路下给水管道进行施工，计划于2024年12月13日开工，工期40天，根据本工程施工作业需要，为保证施工安全，将对作业路段东侧道路进行封闭围挡施工并做好车流导向及警示标志工作，施工期间请过往车辆及行人提前规划路线，高峰期间建议绕行，避免拥堵，因施工带来的不便，敬请谅解！

洛阳市涧西区城市管理局

洛阳市公安局交通警察支队一大队

2024年12月10日

⑥