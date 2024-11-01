洛阳市人大常委会召开主任专题会议

昨日，市人大常委会主任李保国主持召开主任专题会议。

昨日，市人大常委会主任李保国主持召开主任专题会议。

会议听取了关于设立产业(行业)人大代表流动工作站的初步意见，研究了关于推进代表建议由“答复满意”向“结果满意”转变的相关工作办法、规范性文件备案审查工作办法等。

李保国强调，要高标准谋划建设产业(行业)人大代表流动工作站，紧紧围绕市人大常委会2025年立法、监督等重点工作安排，紧密结合洛阳产业发展现实需要和产业资源优势，充分发挥流动工作站因需而设、因事而动的独特优势，最大限度把代表聚集在产业上、职责履行在产业上、专业发挥在产业上，深入一线推动解决制约产业发展实际困难，为推进洛阳经济社会高质量发展贡献人大力量。要坚持以对人民群众和人大代表负责的态度做好代表建议、批评和意见办理工作，以“答复满意”向“结果满意”转变为目标，制定务实有效工作举措，办理过程加强与代表沟通联系，全程跟踪督办、及时反馈办理工作进度结果，对办理结果不满意的进行二次督办，持续关注需要长期解决的实际问题，向社会释放“既重结果也重过程”的强烈信号，确保建议真落地、问题真解决、代表真满意，推动代表建议不断转化为看得见、摸得着的民生福祉。要严格落实有件必备、有备必审、有错必纠工作要求，进一步规范法规、规章备案审查、申请审查、反馈处理、督促检查等工作，明确审查程序、细化工作流程，全面提高备案审查质量和效率，从源头监督规范性文件制定，维护国家法制统一。

市人大常委会副主任徐新、安颖芳、杨劭春等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮)