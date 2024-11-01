元旦放假通知来了，不调休！

@洛阳市民，元旦放假通知来了！今日，河南省人民政府网站发布2025年元旦放假安排通知。通知称，1月1日(周三)放假1天，不调休。
@洛阳市民，元旦放假通知来了！今日，河南省人民政府网站发布2025年元旦放假安排通知。通知称，1月1日(周三)放假1天，不调休。
@洛阳市民，元旦放假通知来了！今日，河南省人民政府网站发布2025年元旦放假安排通知。通知称，1月1日(周三)放假1天，不调休。
河南省人民政府办公厅关于2025年元旦放假安排的通知
各省辖市人民政府，济源示范区、航空港区管委会，省直各单位：
根据《国务院办公厅关于2025年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2024〕12号)精神，为便于各地、各单位及早合理安排工作，现将2025年元旦放假日期安排通知如下：
1月1日(周三)放假1天，不调休。
节假日期间，各地、各单位要妥善安排好值班和安全、保卫等工作，遇有重大突发事件，要按规定及时报告并妥善处置，确保人民群众祥和平安度过节日假期。
河南省人民政府办公厅
2024年12月9日
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