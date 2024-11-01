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徐衣显督导检查消防安全、安全生产工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.12 08:27

徐衣显在督导检查消防安全、安全生产工作时强调
从严从细查险除患构建安全监管闭环
物防技防增效赋能提升本质安全水平

　　昨日下午，市长徐衣显以“四不两直”方式，深入人员密集场所、“九小场所”和企业生产一线等，督导检查消防安全、安全生产等工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，始终坚持人民至上、生命至上，树牢“隐患即事故”理念，聚焦聚力查险除患，落实落细制度措施，压紧压实责任链条，全力保障人民群众生命财产安全，为经济社会高质量发展保驾护航。

　　冬季历来是火灾防控重点时期，人员密集场所、“九小场所”是消防安全重中之重。徐衣显先后到涧西区平行线教育、西工区舒乐网吧等人员密集场所，实地督导检查消防器材配置、应急出口畅通、安全措施落实等情况，并随机走访西工区和洛龙区沿街餐饮、服装等“九小场所”，仔细察看燃气器具、电气线路、消防设施等运行情况，对发现的隐患问题现场交办，反复叮嘱相关负责人要把好安全“第一关”，严格遵循用电、用气、用火等操作规范，提升应急处置、逃生疏散等专业技能，扛牢消防安全主体责任。他强调，要从严从细、彻查彻改。紧盯“九小场所”、人员密集场所等重点区域重点部位，开展“穿透式”“印证式”“关联式”明察暗访，以钉钉子精神“过筛子”“堵漏洞”，真正把隐患消除在萌芽之时、成灾之前。要压实责任、形成闭环。运用物联网、大数据技术，完善网格化、常态化巡查，把安全责任传递到基层末梢，把安全举措压实到具体场景、具体点位、具体人员，切实筑牢消防安全“防火墙”。徐衣显还到养老院、洗浴中心等进行了现场检查，并提出了具体要求。

　　岁末年初，各种风险隐患叠加、安全事故易发多发。在洛百博弘产业园、洛阳东力新材料科技有限公司，徐衣显深入储存仓库、生产车间等处，详细了解设施运行、隐患排查、制度建设、责任落实等情况。他强调，要时刻紧绷安全生产这根弦，严格落实“三管三必须”要求，持续强化教育培训、现场管理、隐患排查，把安全责任、制度措施落实到生产经营全过程和各环节，全力以赴除隐患、防风险、遏事故、筑防线。要深入实施安全生产治本攻坚三年行动，抢抓大规模设备更新政策机遇，积极谋划工艺更新、技术焕新、安全迭代等项目，构建人防夯基、物防增效、技防赋能“三位一体”的安全保障体系，提升本质安全水平和综合治理效能，以高水平安全保障高质量发展。

　　王太钢等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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