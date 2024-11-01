投诉电话公布！2025年春节前，洛阳开展治理欠薪冬季行动

11日，洛阳市召开治理欠薪冬季行动推进会。洛报融媒记者从会上获悉，2025年春节前，洛阳市将在全市范围内开展治理欠薪冬季行动(以下简称“冬季行动”)，采取超常规举措强化欠薪治理，让农民工及时拿到工资返乡过年，切实兜牢民生底线。

11日，洛阳市召开治理欠薪冬季行动推进会。洛报融媒记者从会上获悉，2025年春节前，洛阳市将在全市范围内开展治理欠薪冬季行动(以下简称“冬季行动”)，采取超常规举措强化欠薪治理，让农民工及时拿到工资返乡过年，切实兜牢民生底线。

不分阶段，全面排查

冬季行动面向全市范围内易发生欠薪问题的行业企业(单位)开展。本次行动不分阶段、不分环节，坚持专项检查与日常监管相结合、源头治理与案件查处相结合、刚性执法与主动服务相结合，确保取得实效。

各县区将充分发挥农民工工资支付监控预警平台等监测研判功能，以政府、国企项目为重点，筛查形成人工费用拨付不及时不足额、不使用工资专用账户发放工资、实名制信息未与实名制平台互联互通等欠薪隐患清单，精准摸排、提前预警、提前介入、提前化解。对辖区内规模企业和工程项目实行网格化管理，开展定期巡查，对曾发生过欠薪的用人单位、在建工程项目等进行集中排查，发现欠薪隐患，督促限期整改。强化重点排查，重点对出现债务违约或债务风险较高的房地产企业项目安排专人进行排查，并制定针对性化解措施。

恶意欠薪，严罚重罚

冬季行动期间，洛阳人社部门将依法查处欠薪行为，强力纠治无故拖欠，对确属无故拖欠的用人单位立案查处，责令限期改正存在的问题。逾期不改的，将依法作出处罚或责令加付赔偿金。

其中，涉及工程项目无故拖欠的，在责令相关责任单位或个人限期清偿的同时，将倒查该项目建设单位、总承包单位、分包单位落实《保障农民工工资支付条例》相关制度情况，对查实的违法行为经责令改正逾期不改的，或未全面如实整改的，按条例规定从重处罚。

涉及工程建设领域未批先建、垫资施工、违法分包、转包等其他问题的，行业主管等部门将一并跟进、一查到底、依法处罚。涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪的，人社部门将及时收集固定证据，迅速移送公安机关。人民法院也将同时开展欠薪案件集中执行专项行动，最大限度推动涉欠薪案件生效法律文书执行到位。