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一男子流浪20年 洛阳民政部门助他回家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.11 08:18

　　近日，在市救助管理站，离家二十载的流浪乞讨人员李云(化名)得知自己即将回到家乡，不禁喜笑颜开，愉快地与陪同他的工作人员一起踏上回家之路。

　　市救助管理站有关负责人说，2021年2月9日，天气严寒，在宜阳县香鹿山镇同力大桥上，有群众发现一中年男子躺在桥边，遂报警。当地民警赶到后，发现该男子不能正常说话，疑似有精神障碍。由于暂时无法确认身份，民警将该男子送往宜阳县救助管理站，救助站在登记信息后将其送往当地精神病医院接受治疗。

　　当时临近年关，当地警方和救助站都希望早日帮助该男子回家团聚。然而，警方在展开身份信息核实比对后，发现令人意外的结果。该男子名叫李云，但其户籍早在2015年已被注销，老家的房子也已拆迁，他的表弟则说不愿意照顾他。李云的回乡之路，因此暂时搁置。

　　今年5月，市救助管理站得知李云的情况后，再次通过“缘梦寻人”平台等渠道对李云的身份信息加以核实，并积极与当地政府有关部门沟通协调，最终促成了李云回家一事。

　　11月14日，在市救助管理站住了半个月的李云，在工作人员的护送下，踏上开往故乡的高铁。“列车临近襄汾西站时，李云激动地站起身来，不停地望向窗外的家乡。”上述负责人说。

　　后来，工作人员经过进一步了解得知，李云离家流浪已经20年。母亲在他很小的时候将他遗弃并改嫁，目前已经去世。

　　“回家前，李云有顾虑，由于知道表弟不愿意照顾他，不知道自己回家以后怎么生活。我们安抚他：表弟不管你，政府也会管你的，尽管放心。”该负责人说，他们把李云送回家乡后，当地政府为他恢复了户籍，办理了低保，并将他安置在当地养老院。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 孙永海)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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