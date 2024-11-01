冷空气“接力”来袭 大风降温齐登场

今日洛阳多云，偏北风2级～3级，气温1℃～8℃。
今日洛阳多云，偏北风2级～3级，气温1℃～8℃。
昨日，我市最高气温仅5.7℃，局地出现降雪。
市气象台根据最新气象资料分析，受高空低槽东移影响，12日我市偏南部地区有一次较弱小雨雪过程，周中后期以晴好天气为主，12日至15日受冷空气活动影响，我市风力较大。
最近几天天气预报
今日：多云，偏北风2级～3级，气温1℃～8℃。
明日：多云间阴天，偏南部分地区有小雨或零星小雨，高海拔山区转雨夹雪或小雪，西北风3级～4级，气温-1℃～7℃。
13日(周五)：晴天间多云，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温-1℃～7℃。
14日(周六)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温-2℃～8℃。
15日(周日)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温-2℃～9℃。
16日(周一)：晴天间多云，气温-2℃～10℃。
17日(周二)：晴天间多云，气温-2℃～8℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）
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