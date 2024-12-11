古代既没有羽绒服也没有各种高科技防寒面料，他们到底是怎么过冬的？
“寒风摧树木，严霜结庭兰。”
没有空调、暖气、电热毯的古代，古人们也不会让自己冻着的。
古代既没有羽绒服也没有各种高科技防寒面料，他们到底是怎么过冬的？
今天，让我们跟着文物解锁古人取暖的N种方式，一起来探寻古人过冬的智慧。
铜斝
斝(jiǎ)是我国古代一种用于温酒的酒器。1987年出土于偃师二里头遗址的青铜斝(jiǎ)，是我国目前所知出土年代最早的青铜斝之一。
明清以前，由于蒸馏酒尚未发明，酒精纯度较低，因此，饮用前常需要温酒。明清以后，由于蒸馏酒出现，酒精纯度越来越高，酒具也相应变小，铜斝无用武之地，最终消失了。
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