古代既没有羽绒服也没有各种高科技防寒面料，他们到底是怎么过冬的？

“寒风摧树木，严霜结庭兰。”

没有空调、暖气、电热毯的古代，古人们也不会让自己冻着的。

古代既没有羽绒服也没有各种高科技防寒面料，他们到底是怎么过冬的？

今天，让我们跟着文物解锁古人取暖的N种方式，一起来探寻古人过冬的智慧。

铜斝

斝(jiǎ)是我国古代一种用于温酒的酒器。1987年出土于偃师二里头遗址的青铜斝(jiǎ)，是我国目前所知出土年代最早的青铜斝之一。

明清以前，由于蒸馏酒尚未发明，酒精纯度较低，因此，饮用前常需要温酒。明清以后，由于蒸馏酒出现，酒精纯度越来越高，酒具也相应变小，铜斝无用武之地，最终消失了。