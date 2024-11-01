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2025年河南省机关事务（公务接待）工作会议在洛召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.11 08:29

　　昨日，2025年河南省机关事务(公务接待)工作会议在洛阳召开。会议深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，认真落实省委省政府部署要求，系统总结2024年全省机关事务(公务接待)系统工作成绩，部署2025年重点任务。

　　省委副秘书长、省事管局局长刘延军出席会议并讲话，市委副书记、政法委书记张玉杰致辞。

　　张玉杰代表洛阳市委市政府对此次会议召开表示祝贺，向长期以来关心和支持洛阳机关事务发展的各位嘉宾表示感谢。他表示，做好机关事务工作责任重大、意义重大。近年，洛阳深入学习贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，在省事管局的关心支持下，洛阳机关事务工作取得显著成效。衷心希望各位嘉宾在洛阳多走走多看看，充分交流、多提意见，共同提高机关事务工作能力水平。洛阳将以此次会议召开为契机，推动机关事务工作迈上新台阶，为全省机关事务工作发展作出新的更大贡献。

　　刘延军指出，2025年，全省机关事务(公务接待)系统要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，努力在完善管理体制、厚植保障能力、提升服务质效、提高治理水平上实现新跨越，在服务保障中国式现代化建设河南实践中展现新担当。要全面提高机关党建质量，优化治理体系，完善法治体系，打造全省机关事务数字化运行新机制，坚持勤俭办一切事业，推动各类资源集约节约利用，进一步提高服务水平，高效保障各级机关有序运转，服务保障全省重大战略落实。

　　刘延军强调，全省机关事务(公务接待)系统要进一步强化政治忠诚，提高政策水平，在服务保障标准化、规范化、优质化上下功夫，压实工作责任，强化目标导向、出彩意识、法纪意识，奋勇争先、担当作为，努力开创高质量发展新局面。

　　会议通报了全省机关事务(公务接待)系统2024年工作情况及2025年工作安排，洛阳市、平顶山市、安阳市、新乡市、南阳市、周口市、兰考县、禹州市机关事务部门作交流发言。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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