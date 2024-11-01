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徐衣显视频调度县区领导接访情况并接待群众来访
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.11 08:22

徐衣显视频调度县区领导接访情况并接待群众来访
人民至上将心比心用情用力纾民困解民忧
改进作风健全机制常态长效做好信访工作

　　昨日，市长徐衣显到市信访局视频调度县区领导接访情况，并现场接待来访群众，研判化解信访问题，部署岁末年初信访稳定工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，走好新时代党的群众路线，落实“四下基层”要求，带着感情、带着责任、带着办法做好信访工作，不断增强群众获得感幸福感安全感。

　　在市信访局接待室，徐衣显视频连线汝阳、老城、偃师、孟津、新安、伊川等县区信访局接待室，随机抽查领导干部接访情况，听取近期信访工作汇报。他强调，要紧盯“双节”前后信访突出问题，压实责任、形成闭环，高质量落实领导干部公开接访、常态下访、包案约访等要求，分级分类稳控，提高工作质效。他指出，岁末年初是农民工工资结算高峰期、劳动争议高发期，要以“零容忍”态度集中开展“双拖欠”等专项治理，建立完善绿色通道、实名支付、信息报送、监控预警、会商协调等长效机制，依法从严惩治恶意欠薪问题，夯实防欠治欠制度根基，守护好农民工等特殊群体的辛苦钱、血汗钱，维护好社会大局和谐稳定。

　　随后，徐衣显依次接待四批来访群众，分别听取他们反映劳务费支付等具体诉求，详细了解信访事项的来龙去脉，耐心就一些细节与群众进行沟通交流，并逐一主持召开协调会深入分析办理难点、处理时限，要求属地政府和责任单位主动担当、限时办结，有关部门加强督办、跟踪问效，确保群众满意、案结事了。徐衣显强调，信访是反映社情民意的“晴雨表”、维护社会稳定的“安全阀”，也是检验干部作风的“试金石”。要践行人民至上，提高政治站位。坚持以人民为中心的发展思想，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，换位思考、将心比心，用心用情、依法依规解决好群众合理诉求，切实做到民有所呼、我有所应。要聚焦关键重点，集中攻坚突破。紧盯重点领域、重点案件、重点人群，集中开展“两拖欠”、保交房等信访案件专项治理，制订具体方案，明确办理时限，及时跟踪督办，着力减存量、遏增量、防变量。要依法高效统筹，优化流程机制。突出发现在小、化解在早，坚持关口前移，强化标本兼治，规范诉求表达、利益协调、权益保障等流程，加强信访工作法治化建设，做好民心疏导、民意汇聚，切实把信访工作做到群众心坎上。要压紧责任链条，提升能力作风。深入践行新时代“枫桥经验”“浦江经验”，严格落实领导接访、包案化解等制度，健全部门协同、上下联动机制，加快资源、力量、服务下沉，推动信访工作高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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